Legenda z Windows ožívá. Kniha o legendárním Hledání min konečně vychází v češtině

Vydavatelství Xzone Originals oznámilo české vydání knihy Hledání min: Jak si Microsoft začal hrát od amerického novináře Kylea Orlanda, která mapuje překvapivě dramatickou historii ikonické hry z Windows. Publikace vychází v rámci nové edice Příběhy za obrazovkou a slibuje pohled do zákulisí vývoje titulu, jenž se z nenápadné logické hříčky stal jednou z nejhranějších her všech dob. Orland sleduje nejen vznik a vývoj Hledání min, ale i reakce veřejnosti, od obvinění z miliardových ztrát produktivity až po momenty, kdy se ke své závislosti přiznávala i autorka Harryho Pottera.
Kniha přináší mozaiku příběhů vývojářů, fanoušků i kritiků a ukazuje, jak Hledání min předpovědělo nástup casual hraní o celé dekády dřív, než dorazilo na naše mobilní telefony. Překladatel Pavel Skoták slibuje množství nečekaných informací a zábavných detailů o fenoménu, který ovlivnil celé generace. Česká verze knihy je již dostupná exkluzivně na Xzone za 399 Kč. Série Příběhy za obrazovkou má zároveň v příštích letech přinést další knihy o legendárních hrách a tvůrcích, kteří změnili herní svět – a Hledání min je ideálním startem.