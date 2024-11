Chystá se český překlad skvělé knihy o doomovkách I'm Too Young To Die

29. 11. 2024 13:30 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Nakladatelství Xzone jede. Nedávno vydalo českou verzi nádherné bichle Umění klasických adventur - Historie point-and-click her, jejíž recenzi vám brzy přineseme, a už chystá další podobný reprezentativní titul. Tím je český překlad knihy I'm Too Young To Die od mých oblíbených Bitmap Books, která se věnuje zlaté éře doomovek.

Ano, doomovek, protože tak jsme jim tehdy říkali, neměli jsme označení jako FPS nebo střílečka z pohledu vlastních očí. Doomovky! Ostatně, jsem si jistý, že i autoři Sam Dyer a Stuart Maine chápou tenhle můj sentiment, vždyť předmluvu jim napsal samotný John Romero. Popravdě jsem po téhle knížce už dlouho pokukoval, protože se věnuje nostalgickému období mezi lety 1992 až 2002, kdy střílečky nejprve hledaly samy sebe, aby následně naskočily na závody v disciplíně 3D grafiky.

zdroj: Xzone

Aby bylo jasné, knihy od Bitmap Books si nestrčíte do batohu, abyste si je četli po cestě MHD. Jde o krásné reprezentativní kousky, které váží dobře přes kilogram a necháváte je na konferenčním stolku jako věc pro chlubení a na čtení si časem pořídíte pulpit. Jsou stylové, graficky skvěle zpracované a stojí za nimi spousta práce.

V I'm Too Young To Die najdete jak výčet řady doomovek, známějších i méně známých, tak i rozhovory s vývojáři, jako je Ken Levine, Warren Spector či Scott Miller. Pro české vydání napsal doslov Honza Modrák a o překlad se postarala Hana Machalová s editorským dohledem „našeho“ Pavla Skotáka. Knížka vás vyjde na 1190 Kč a už teď je k dispozici v předprodeji, přičemž vyjde v únoru.