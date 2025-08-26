Legenda z Capcomu staví nový tým a chystá vlastní AAA akci

Po více než třiceti letech v Capcomu se režisér Hideaki Icuno rozhodl pro novou etapu. Stojí nyní v čele japonské pobočky Lightspeed Studios, která patří do herní divize čínského giganta Tencent. Studio oznámilo otevření druhé kanceláře v Ósace a současně potvrdilo příchod hned několika známých tvůrců – mezi nimi scénáristy Tošihira Nakagawy, výtvarníka Daiga Ikena a legendárního ilustrátora Benguse, který se podílel na vizuální podobě Street Fighteru či Darkstalkers. Všichni tři patřili k dlouholetým spolupracovníkům Icuna na sériích Devil May Cry a Dragon’s Dogma.
Podle vyjádření samotného režiséra tvoří zhruba třetinu týmu v Lightspeed Osaka lidé, kteří spolu s ním odešli z Capcomu. Icuno zdůraznil, že chce stavět na vzájemné důvěře a zkušenostech, díky nimž by měl vzniknout originální AAA akční titul – nikoliv jen pokračování zavedených značek. „V Japonsku není mnoho studií, která by se pouštěla do tvorby úplně nové značky na takové úrovni,“ uvedl Itsuno s tím, že právě to byl hlavní důvod jeho odchodu od Capcomu.