Kyberpunková akce Metal Eden vyjde na konci prázdnin

Pokud už máte odehraný poslední Doom, ale brousíte si zuby na další pořádnou akci, bude Metal Eden od polského studia Reikon Games přesně pro vás. Likvidace všemožných nepřátel v kyberpunkovém světě za doprovodu futuristického zbraňového arzenálu a akrobatického pohybu zní zkrátka příjemně, stejně jako brzké datum vydání.
Akce sice měla vyjít původně už v květnu, ale kvůli zpětné vazbě fanoušků si tým vzal dodatečný čas na finální úpravy. Ty v chodu okusíte už 2. září, kdy střílečka vyjde na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Jestli vás příběh kybernetické Asky na planetě Moebius láká, ale máte v sobě pochybnosti, na Steamu je nadále dostupná demoverze. Základy jsou jistě vydlážděné dobře, teď už je jenom vybrousit do finální podoby.