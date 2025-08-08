zdroj: Deep Silver

PC PlayStation 5 Xbox Series

Kyberpunková akce Metal Eden vyjde na konci prázdnin

8. 8. 2025 13:40 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Pokud už máte odehraný poslední Doom, ale brousíte si zuby na další pořádnou akci, bude Metal Eden od polského studia Reikon Games přesně pro vás. Likvidace všemožných nepřátel v kyberpunkovém světě za doprovodu futuristického zbraňového arzenálu a akrobatického pohybu zní zkrátka příjemně, stejně jako brzké datum vydání.

Akce sice měla vyjít původně už v květnu, ale kvůli zpětné vazbě fanoušků si tým vzal dodatečný čas na finální úpravy. Ty v chodu okusíte už 2. září, kdy střílečka vyjde na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.

Jestli vás příběh kybernetické Asky na planetě Moebius láká, ale máte v sobě pochybnosti, na Steamu je nadále dostupná demoverze. Základy jsou jistě vydlážděné dobře, teď už je jenom vybrousit do finální podoby.

Smarty.cz
kyberpunk first person střílečka akce
Deep Silver
Metal Eden
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
