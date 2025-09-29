Korporátní bitva o rudou planetu v Mars Tactics začne v květnu
zdroj: Hooded Horse

PC

29. 9. 2025

Korporace versus dělníci – věčný souboj dvou sfér, který se díky lidské nátuře přesunul i na rudou planetu. Mars Tactics už před nějakou dobou hráčům přislíbila tahové bitvy na rozsáhlé strategické mapě, kde si mimo jiné užijete zničitelné prostředí. Kdy k tomu ale dojde?

Nová ukázka potvrdila, že do třídního sporu vyrazíte v průběhu května příštího roku na frontě všech oblíbených počítačových obchodů. Zároveň v sobě skrývá další záběry přímo ze hry, kde kromě stylově pojatého vizuálu spatříte rozsáhlé možnosti obou stran, které v sobě skrývají odemykání nových schopností, výbavy, svěřenců a rozšiřování základny.

zdroj: Hooded Horse

Aby situace na bojišti nebyla jednotvárná, Mars Tactics slibuje využití dělostřelectva, tanků i mechů. Velkou roli bude hrát asymetrie obou frakcí, které se liší výbavou i přístupem. Špatně to věru nezní.

Ondřej Partl
