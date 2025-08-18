Kirby Air Riders konečně odhalí své tajemství. Nintendo chystá 45minutový Direct

Nintendo potvrdilo, že se už zítra 19. srpna fanoušci oblíbené růžové koule dočkají pořádné porce novinek o připravovaném Kirby Air Riders, chystané exkluzivitě pro Nintendo Switch 2. Speciální Direct potrvá zhruba 45 minut a nabídne detailní pohled na hratelnost i nové informace o jednom z nejočekávanějších titulů nové konzole. Přenos začne v 15:00 našeho času.
Kirby Air Riders je duchovním nástupcem kultovní závodně-akční hry Kirby Air Ride z éry GameCube. Na Switch 2 má dorazit ještě letos. Na vývoj dohlíží sám Masahiro Sakurai, autor původního titulu. První trailer vyšel v dubnu, ale od té doby zatím panovalo ticho, které prolomí až teď poctivá dávka podrobností.