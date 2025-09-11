Katalog služby PlayStation Plus obohatí wrestling, Persona i nebezpečná vesmírná výprava
zdroj: Starward Industries

Katalog služby PlayStation Plus obohatí wrestling, Persona i nebezpečná vesmírná výprava

PlayStation 4 PC PlayStation 2 Xbox Xbox One PS4 Pro Switch Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

11. 9. 2025 11:20 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Platíte si PlayStation Plus ve variantě Premium nebo Extra? V tom případě máte přístup k proměnlivému katalogu her, které si bez dalších investic můžete stáhnout a hrát. Sony ho pravidelně rozšiřuje a 16. září dorazí nové kousky.

Na své si přijdou milovníci sportovního divadla jménem wrestling, jelikož se do portfolia přidá WWE 2K25. Užijete si nicméně i vlivy anime a mangy v tahové strategii Persona 5 Tactica, zkusíte přežít v deštném pralese hry Green Hell, podíváte se do stylizovaného japonského období Edo ve Fate/Samurai Remnant, zkusíte si retro horor Crow Country, prozkoumáte mrtvou planetu s The Invincible a zkusíte přežít v zákopech titulu Conscript.

PlayStation Plus Catalog – září 2025 zdroj: PlayStation

Už tak jde o slušný výčet, který je pro předplatitele nejvyšší verze s přízviskem Premium obohacený ještě o jednu legendu. Legacy of Kain: Defiance na PlayStation 2 přineslo skvělou kombinaci upírů a andělů smrti, proto není od věci si ji znovu připomenout i na modernějších systémech.

Tagy:
exotika simulace horor sci-fi retro sportovní survival tahová střílečka JRPG hardcore pixel art retrofuturistická 1. světová válka wrestling příběhová atompunk survival horor
Zdroje:
PlayStation
Hry:
Legacy of Kain: Defiance Green Hell Conscript The Invincible Persona 5 Tactica Crow Country WWE 2K25
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
