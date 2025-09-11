Katalog služby PlayStation Plus obohatí wrestling, Persona i nebezpečná vesmírná výprava

Platíte si PlayStation Plus ve variantě Premium nebo Extra? V tom případě máte přístup k proměnlivému katalogu her, které si bez dalších investic můžete stáhnout a hrát. Sony ho pravidelně rozšiřuje a 16. září dorazí nové kousky.
Na své si přijdou milovníci sportovního divadla jménem wrestling, jelikož se do portfolia přidá WWE 2K25. Užijete si nicméně i vlivy anime a mangy v tahové strategii Persona 5 Tactica, zkusíte přežít v deštném pralese hry Green Hell, podíváte se do stylizovaného japonského období Edo ve Fate/Samurai Remnant, zkusíte si retro horor Crow Country, prozkoumáte mrtvou planetu s The Invincible a zkusíte přežít v zákopech titulu Conscript.
Už tak jde o slušný výčet, který je pro předplatitele nejvyšší verze s přízviskem Premium obohacený ještě o jednu legendu. Legacy of Kain: Defiance na PlayStation 2 přineslo skvělou kombinaci upírů a andělů smrti, proto není od věci si ji znovu připomenout i na modernějších systémech.