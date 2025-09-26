Japonské rozšíření pro Age of Mythology: Retold vyjde už za pár dní
zdroj: Forgotten Empires

Japonské rozšíření pro Age of Mythology: Retold vyjde už za pár dní

PC PlayStation 5 Xbox Series

26. 9. 2025 10:40 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Východ je oblíbeným dějištěm pro různé herní žánry, strategie nevyjímaje. Remake Age of Mythology: Retold proto novou ukázkou připomíná, že už za pár dní vyjde rozšíření Heavenly Spear.

Nebeské kopí, které někdo ukradl ze svatyně, je ústředním motivem dodatku s japonským panteonem božstev. Výčet je rozlehlý a pokrývá známé i méně známé přívržence, jako je hromový Raidžin nebo větrný Fudžin.

zdroj: Microsoft

Mimozemské síly doplní samozřejmě i ty přízemnější. Liščí duchové kicune zastanou roli průzkumníků, zatímco duchové šinigami se na bojiště vrátí klidně i ze záhrobí. Vzhledem k japonskému zasazení nesmí chybět ani povinní samurajové či kradmí šinobi.

Age of  Mythology: Retold – Heavenly Spear vyjde 30. září na PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5. Už v den vydání se stane součástí předplatitelské služby Game Pass.

Smarty.cz
Tagy:
Japonsko strategie mytologie age of mythology
Zdroje:
Microsoft
Hry:
Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies
Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies
007: First Light – Gemma Chan
007: First Light – Gemma Chan
Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear – Datum vydání
Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear – Datum vydání
Hades II || GamesPlay
Hades II || GamesPlay
Forza Horizon 6 - Teaser Trailer | Tokyo Game Show 2025
Forza Horizon 6 - Teaser Trailer | Tokyo Game Show 2025
Deus Ex Remastered - Oznámení
Deus Ex Remastered - Oznámení
Saros - Gameplay Trailer
Saros - Gameplay Trailer
Marvel’s Wolverine - Gameplay Trailer
Marvel’s Wolverine - Gameplay Trailer
Fight Club #743 – Hororová renesance
Fight Club #743 – Hororová renesance
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - Oznámení
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - Oznámení
Age of Empires II: DE - Chronicles: Alexander the Great - Trailer
Age of Empires II: DE - Chronicles: Alexander the Great - Trailer
Silent Hill f || GamesPlay
Silent Hill f || GamesPlay
OD - KNOCK Teaser Trailer
OD - KNOCK Teaser Trailer
The House of Tesla – Ukázka k vydání
The House of Tesla – Ukázka k vydání
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - Shrnutí
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - Shrnutí
Fight Club #742 – Jsou dlouhé early accessy ke škodě?
Fight Club #742 – Jsou dlouhé early accessy ke škodě?
Nintendo Virtual Boy
Nintendo Virtual Boy
Resident Evil Requiem – Nintendo Switch 2
Resident Evil Requiem – Nintendo Switch 2
Hades II – Launch Trailer
Hades II – Launch Trailer
The Super Mario Galaxy Movie - Oznámení
The Super Mario Galaxy Movie - Oznámení

Nejnovější články