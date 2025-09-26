Japonské rozšíření pro Age of Mythology: Retold vyjde už za pár dní

Východ je oblíbeným dějištěm pro různé herní žánry, strategie nevyjímaje. Remake Age of Mythology: Retold proto novou ukázkou připomíná, že už za pár dní vyjde rozšíření Heavenly Spear.
Nebeské kopí, které někdo ukradl ze svatyně, je ústředním motivem dodatku s japonským panteonem božstev. Výčet je rozlehlý a pokrývá známé i méně známé přívržence, jako je hromový Raidžin nebo větrný Fudžin.
Mimozemské síly doplní samozřejmě i ty přízemnější. Liščí duchové kicune zastanou roli průzkumníků, zatímco duchové šinigami se na bojiště vrátí klidně i ze záhrobí. Vzhledem k japonskému zasazení nesmí chybět ani povinní samurajové či kradmí šinobi.
Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear vyjde 30. září na PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5. Už v den vydání se stane součástí předplatitelské služby Game Pass.