Indiana Jones se nově pyšní příběhovým DLC, realistickou kšticí i lehčí obtížností

Zatímco MachineGames už přemýšlí nad dalším Wolfensteinem, pořád se starají o Indiana Jones and the Great Circle, který před několika dny dostal slíbené příběhové rozšíření The Order of Giants. Zdá se, že se povedlo, studio k němu navíc přihodilo ještě bezplatnou aktualizaci s několika novinkami.
Jednou z nich je nová „zážitková“ obtížnost, určená zejména pro méně zkušené hráče, kteří se štítí soubojů. PCčkáři s kartami z řady RTX 50xx zase mohou zapnout technologii RTX Hair, díky které se Indy bude moct pyšnit realističtější kšticí. V menu rychlého výběru pro změnu přibyla ikonka, díky které se dozvíte, v jakých převlecích nebudíte v dané oblasti podezření.
zdroj: Machine Games
Kromě toho do hry dorazila řada drobných oprav, třeba animace ruky při sběru mincí, problémů s kamerou, mizejícími předměty nebo neustále přítomným zvukem letadlových motorů.
Opravy i zmíněné DLC vyšlo na všechny platformy, na nichž je Indiana Jones and the Great Circle dostupný. Konkrétně PC, Xbox Series X/S a od dubna i PlayStation 5. V příštím roce by potom měla dorazit verze pro Switch 2.