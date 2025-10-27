Hyrule Warriors: Age of Imprisonment nabídne pořádnou akci i nové postavy
zdroj: Nintendo

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment nabídne pořádnou akci i nové postavy

Switch 2

27. 10. 2025 13:25 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Kombinace hack-and-slash akce a krásného světa The Legend of Zelda se už za několik dní vrátí s novým dílem Hyrule Warriors: Age of Imprisonment. Tentokrát se podíváte na to, jak se původní Strážci postavili Ganonovi, což je ukázané ve flashbacích v Tears of the Kingdom.

V akci to předvádí nová ukázka, která kromě svižných bojů nabízí dvě nové tváře do soupisky. Jednou z nich je cestující a mluvící Korok jménem Calamo, a druhým transformující se Zonai zvaný Mysterious Construct. Jelikož se události odehrávají během bitvy mezi Rauruem a Ganonem, nepůjde však o jediné nováčky, které tu potkáte.

zdroj: Nintendo

Vzhledem k tomu, že Koei Tecmo se v poslední době opravdu snaží, a předcházející Dynasty Warriors: Origins se těší chvále, nemělo by Hyrule Warriors: Age of Imprisonment z této pozitivní řady vybočovat. Titul vyjde exkluzivně na Nintendo Switch 2 už 6. listopadu.

Smarty.cz
Tagy:
akční Zelda Warriors
Zdroje:
Nintendo
Hry:
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – Proti králi démonů
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – Proti králi démonů
Sleep Awake – Oznámení
Sleep Awake – Oznámení
Mouse P.I. For Hire – Datum vydání
Mouse P.I. For Hire – Datum vydání
Fallout 4: Anniversary Edition – Odhalení
Fallout 4: Anniversary Edition – Odhalení
Kingdom Come: Deliverance II – Mysteria Ecclesiae – Ukázka
Kingdom Come: Deliverance II – Mysteria Ecclesiae – Ukázka
Battlefield 6: Season 1 - Gameplay Trailer
Battlefield 6: Season 1 - Gameplay Trailer
No Man's Sky - Breach Trailer
No Man's Sky - Breach Trailer
Fight Club #747 – Bloodlines 2 a jiní krvesajové
Fight Club #747 – Bloodlines 2 a jiní krvesajové
Stalker 2: Heart of Chornobyl — PS5 Gameplay Trailer
Stalker 2: Heart of Chornobyl — PS5 Gameplay Trailer
Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Two Point Museum x Vampire Survivors
Two Point Museum x Vampire Survivors
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Fight Club #746 – Moderní válka
Fight Club #746 – Moderní válka
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition
Arc Raiders – Předobjednávky
Arc Raiders – Předobjednávky
Dinolords – Uzavřená alfa
Dinolords – Uzavřená alfa
Legacy of Valor – Představení
Legacy of Valor – Představení
Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení

Nejnovější články