Hyrule Warriors: Age of Imprisonment nabídne pořádnou akci i nové postavy

Kombinace hack-and-slash akce a krásného světa The Legend of Zelda se už za několik dní vrátí s novým dílem Hyrule Warriors: Age of Imprisonment. Tentokrát se podíváte na to, jak se původní Strážci postavili Ganonovi, což je ukázané ve flashbacích v Tears of the Kingdom.
V akci to předvádí nová ukázka, která kromě svižných bojů nabízí dvě nové tváře do soupisky. Jednou z nich je cestující a mluvící Korok jménem Calamo, a druhým transformující se Zonai zvaný Mysterious Construct. Jelikož se události odehrávají během bitvy mezi Rauruem a Ganonem, nepůjde však o jediné nováčky, které tu potkáte.
Vzhledem k tomu, že Koei Tecmo se v poslední době opravdu snaží, a předcházející Dynasty Warriors: Origins se těší chvále, nemělo by Hyrule Warriors: Age of Imprisonment z této pozitivní řady vybočovat. Titul vyjde exkluzivně na Nintendo Switch 2 už 6. listopadu.