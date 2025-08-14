Hudební roguelike Ratatan dostává po odkladu nový termín vydání
Hudební roguelike Ratatan dostává po odkladu nový termín vydání

14. 8. 2025 15:47 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Rytmická roguelike akce Ratatan dorazí do předběžného přístupu na Steamu 19. září, jak oznamují vydavatelství Game Source Entertainment a studia TVT a Ratata Arts. Začátek hudební show byl původně plánovaný už na 25. července, ale vývojáři si vzali více času na doladění zážitku. Po období předběžného přístupu se titul od tvůrců slavného Pataponu dočká plné verze i na PS5, Xbox Series, PS4 a Nintendo Switch.

Producent Kazuto Sakadžiri poděkoval fanouškům za podporu a slíbil, že jejich zpětná vazba pomůže hru ještě vylepšit. Ratatan kombinuje hudební rytmus s roguelike prvky a unikátním vizuálem, přičemž vývojáři chtějí společně s komunitou vytvořit svět, který „bude stát za to“.

