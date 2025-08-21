Hráči na PlayStationu nebudou muset na Stalkera 2 čekat moc dlouho
Není tajemstvím, že Stalker 2: Heart of Chornobyl vyjde i na PlayStation. Veřejné tajemství studio oficiálně potvrdilo v červenci a slíbilo, že konverze vyjde na podzim. Díky nové ukázce exkluzivně zveřejněné webem IGN už víme, že osudným dnem bude 20. listopadu.

Hráči „modrého“ týmu si užijí funkcí ovladače DualSense, kam patří pohybový senzor, adaptivní spouště pro lepší pocit ze střelby, zabudovaný reproduktor, podpora 3D zvuku, haptická odezva, dotyková ploška a samozřejmě i trofeje. Majitelé PlayStationu 5 Pro se dočkají lepší vizuální kvality odražené v detailnějších stínech, osvětlení i rozlišení.

Ceny se pohybují od 1 419 korun za standardní edici (a případný předobjednávkový bonus) až po 2 599 korun za ultimátní, kde se skrývá kromě několika dodatečných kosmetických doplňků a digitálního artbooku se soundtrackem i sezonní propustka s dalším herním obsahem.

černobyl survival střílečka postapokalypsa
IGN, PlayStation, GSC Game World
Stalker 2: Heart of Chornobyl
Ondřej Partl
