Hororově-akční spletenec Onimusha: Way of the Sword láká čím dál víc

Velkolepý návrat série Onimusha je snad s každou ukázkou lákavější. Capcom přesně ví, na koho svým samurajským hororově laděným spletencem míří. Jestli se alespoň trochu netěšíte, nová ukázka by vás konečně mohla nalomit.
Parádní souboje s mečem, unikátní atmosféra Japonska zamořeného démony a množství pokroucených nepřátel, které vám sice nedají nic zadarmo, ale pořád bude střetnutí s nimi sympatičtější než s některými bossy. Přestože se chapadlovití „blobíci“ mají tendence po smrti rozmnožovat.
zdroj: Capcom
Onimusha: Way of the Sword se pokusí ohromit hráče na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S. Konkrétní den je zatím zahalený rouškou tajemství.