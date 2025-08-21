Hororově-akční spletenec Onimusha: Way of the Sword láká čím dál víc
zdroj: Capcom

Hororově-akční spletenec Onimusha: Way of the Sword láká čím dál víc

PC PlayStation 5 Xbox Series

21. 8. 2025 8:18 | Aktuality

Velkolepý návrat série Onimusha je snad s každou ukázkou lákavější. Capcom přesně ví, na koho svým samurajským hororově laděným spletencem míří. Jestli se alespoň trochu netěšíte, nová ukázka by vás konečně mohla nalomit.

Parádní souboje s mečem, unikátní atmosféra Japonska zamořeného démony a množství pokroucených nepřátel, které vám sice nedají nic zadarmo, ale pořád bude střetnutí s nimi sympatičtější než s některými bossy. Přestože se chapadlovití „blobíci“ mají tendence po smrti rozmnožovat.

zdroj: Capcom

Onimusha: Way of the Sword se pokusí ohromit hráče na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S. Konkrétní den je zatím zahalený rouškou tajemství.

Japonsko akční
Capcom
Onimusha: Way of the Sword
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Nejnovější články