Honkai: Nexus Anima je pokémoní autobattler od tvůrců Genshin Impact
zdroj: miHoYo

Honkai: Nexus Anima je pokémoní autobattler od tvůrců Genshin Impact

Android PC iOS iPadOS

29. 8. 2025 13:35 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Genshin Impact, Honkai: Star Rail a Zenless Zone Zero mají jedno společné – šikovné studio miHoYo, které má čich na úspěšné gača hry s výraznou anime stylizací. Trend, v němž bude pokračovat i jejich připravované novinka a svým způsobem spin-off Honkai: Nexus Anima.

Z první záběrů půjde hlavně o relaxační hru s průzkumem otevřeného světa, kde na vás čekají různé minihry a postupné sbírání potvůrek zvaných Anima. Jejich síly poměříte v automatických soubojích velmi podobných Teamfight Tactics, tudíž klíčem k úspěchu bude jejich skladba a pozice.

zdroj: miHoYo

Společně s prvními záběry společnost oznámila nábor zájemců o betatestování. Přihlásit se můžete na oficiálních stránkách, kde si vytvoříte účet a vyplníte dotazník. Datum konání testu zatím není oznámené, nicméně proběhne na PC a iOS. Pro plynulý běh hra vyžaduje alespoň 11. generaci procesoru Intel i5, RTX 2060 a 16 GB RAM, případně iPhone 12 Pro a novější.

Nábor probíhá do 13. září 6:00 našeho času. Testů proběhne několik, proto nemusíte smutnit, když se do prvního nedostanete.

Smarty.cz
Tagy:
anime pokémoni mobilní manga
Zdroje:
miHoYo
Hry:
Honkai: Nexus Anima
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Space Marine 2 – Druhý rok
Space Marine 2 – Druhý rok
Battlefield 6 – PC aspekty
Battlefield 6 – PC aspekty
Lost Soul Aside – Demoverze
Lost Soul Aside – Demoverze
No Man's Sky - Voyagers Trailer
No Man's Sky - Voyagers Trailer
Fight Club #739 – dozvuky Gamescomu
Fight Club #739 – dozvuky Gamescomu
Helldivers 2 - Into The Unjust Developer Deep Dive
Helldivers 2 - Into The Unjust Developer Deep Dive
Heroes of Might and Magic – 30. výročí
Heroes of Might and Magic – 30. výročí
inZoi: Island Getaway - Trailer
inZoi: Island Getaway - Trailer
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Where Winds Meet – Datum vydání
Where Winds Meet – Datum vydání
World of Tanks 2.0 – Představení
World of Tanks 2.0 – Představení
Fight Club #738 – o Gamescomu z Kolína
Fight Club #738 – o Gamescomu z Kolína
World of Warcraft: Midnight – Filmeček
World of Warcraft: Midnight – Filmeček
Fallout – Druhá sezóna seriálu
Fallout – Druhá sezóna seriálu
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Kingdom Come: Deliverance II – Odkaz kovárny
Kingdom Come: Deliverance II – Odkaz kovárny

Nejnovější články