Honkai: Nexus Anima je pokémoní autobattler od tvůrců Genshin Impact

Genshin Impact, Honkai: Star Rail a Zenless Zone Zero mají jedno společné – šikovné studio miHoYo, které má čich na úspěšné gača hry s výraznou anime stylizací. Trend, v němž bude pokračovat i jejich připravované novinka a svým způsobem spin-off Honkai: Nexus Anima.
Z první záběrů půjde hlavně o relaxační hru s průzkumem otevřeného světa, kde na vás čekají různé minihry a postupné sbírání potvůrek zvaných Anima. Jejich síly poměříte v automatických soubojích velmi podobných Teamfight Tactics, tudíž klíčem k úspěchu bude jejich skladba a pozice.
zdroj: miHoYo
Společně s prvními záběry společnost oznámila nábor zájemců o betatestování. Přihlásit se můžete na oficiálních stránkách, kde si vytvoříte účet a vyplníte dotazník. Datum konání testu zatím není oznámené, nicméně proběhne na PC a iOS. Pro plynulý běh hra vyžaduje alespoň 11. generaci procesoru Intel i5, RTX 2060 a 16 GB RAM, případně iPhone 12 Pro a novější.
Nábor probíhá do 13. září 6:00 našeho času. Testů proběhne několik, proto nemusíte smutnit, když se do prvního nedostanete.