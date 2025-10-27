Hades 2 vylepšuje jeden z konců i možnost opětovné návštěvy klíčových momentů

Hades II je vynikajícím nástupcem, který umocnil pozici Supergiant Games na piedestalu tvůrců skvělých menších her (devítková recenze). Nešlo ale o hru bez nedostatků. Nejsou sice nikterak závažné, přesto se je studio pokusí vyřešit následnými opravami.
První je už v přípravách a fanoušci ji už mohou testovat. Hlavním aspektem jsou úpravy týkající se pravého konce. Přidalo se několik příběhových událostí, které k němu vedou, stejně jako pár následujících. Také se vylepšila grafická stránka a animace postav ve scénách, které se odehrávají před závěrečnými titulky.
Změny vznikly na základě zpětné vazby fanoušků, pro něž byl právě pravý konec největším nedostatkem. Také se ale nezapomnělo na několik herních úprav, jako je vylepšení či oslabení vybraných bonusů a požehnání, několika soubojů s bossy a zbraní. Zároveň se má zlepšit kompatibilita s macOS a odstranily se některé bugy a zvukové prohřešky.
Update je zatím součástí betaverze, ale brzy by měl vyjít i do běžné varianty hry, a to nejen na PC, ale také na Nintendu Switch 1 a 2.