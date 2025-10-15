Geoff Keighley už chystá Summer Game Fest 2026. Známe datum i nové místo konání
15. 10. 2025 14:25 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Geoff Keighley, producent známý svými velkolepými herními show, oznámil, že Summer Game Fest 2026 proběhne během prvního červnového víkendu, přičemž hlavní showcase se uskuteční 5. června. Akce se nově přesouvá do Dolby Theatre v Los Angeles, které už dříve hostilo řadu prestižních herních událostí. Samozřejmostí ale bude online přenos, díky němuž nebude nikdo ochuzen o největší herní novinky.

I když je samozřejmě ještě brzy na potvrzené tituly, očekává se, že Summer Game Fest opět přinese trailery a oznámení napříč PC a aktuálními konzolemi. Než dojde na červnový maraton, čekají nás z Keighleyho dílny ještě letošní The Game Awards, které se uskuteční 11. prosince v losangeleském Peacock Theatre. Mezi horkými favority na nominace se spekuluje o hrách jako Hades II, Hollow Knight: Silksong, Death Stranding 2: On the Beach nebo Clair Obscur: Expedition 33.

