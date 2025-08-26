Gamescom 2025 opět lámal rekordy v návštěvnosti
zdroj: Gamescom

Gamescom 2025 opět lámal rekordy v návštěvnosti

26. 8. 2025 13:00 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek

Gamescom 2025 v Kolíně nad Rýnem přepsal vlastní rekordy. Na největší herní akci světa dorazilo 357 tisíc návštěvníků ze 128 zemí, což je nárůst oproti loňským 335 tisícům. Zájem vzrostl i mezi vystavovateli, letošního ročníku se zúčastnilo 1568 firem z 72 států, které obsadily více než 233 tisíc metrů čtverečních výstavní plochy.

Online sledovanost lámala rekordy stejně jako fyzická účast. Úvodní show Opening Night Live nasbírala během čtyř dní přes 72 milionů zhlédnutí, tedy o 80 % více než vloni. Celkově se streamovaný program vyšplhal na 630 milionů přehrání. Organizátoři označili Gamescom 2025 za největší a nejrozmanitější ročník v historii, který opět potvrdil status nejvýznamnější herní akce planety.

Gamescom 2025
Gamescom
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
