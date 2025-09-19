Football Manager 26 přináší ženský fotbal i oficiální Premier League

Football Manager 26 slibuje tak výrazné změny, že ho na první poohled možná nepoznají ani dlouholetí fanoušci. Výraznou úpravou projde zápasový engine, promění se uživatelské rozhraní a přibude i několik zásadních novinek.
Jednou z těch největších je přidání ženského fotbalu. V letošním ročníku se objeví 14 lig, mezi nimi Barclays Women's Super League a Super League 2, což dohromady znamená přes 41 tisíc hráček. Studio si od toohoto kroku slibuje nový potenciál a také možnost oslavit více hráček, tedy manažerek.
zdroj: Sega
„Manažeři a osobnosti lig hráli klíčovou roli při zavádění ženského fotbalu do našich her, takže bylo důležité, aby byly ligy zastoupeny autenticky. Nemůžu se dočkat, až si přečtu a vyslechnu příběhy našich hráček, které poprvé vyzkouší své manažerské schopnosti třeba ve WSL a WSL2,“ uvedl šéf studia Sports Interactive Miles Jacobson.
Další velkou novinkou bude oficiální licence Premier League. Ta měla být součástí už zrušeného ročníku FM25, ale nebylo jasné, jestli se dostanei do nové hry. Nakonec tomu tak je, takže se od 4. listopadu ve Football Manageru 26 budete moct ujmout svého oblíbeného anglického kádru.