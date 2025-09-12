Football Manager 26 má datum vydání. Ukáže se i na telefonech

Football Manager 2026 vyjde už 4. listopadu – a podle autorů půjde o zásadní zlom v historii série. Poprvé totiž běží na enginu Unity, což má přinést svěží pohled na trenérské řemeslo a nabídnout hráčům ještě realističtější cestu k budování fotbalového impéria.
zdroj: Sega
Hned v den vydání se do hry pustí nejen majitelé klasické PC verze, ale i konzoloví hráči na Xboxu a PlayStationu 5, stejně jako uživatelé mobilů díky Netflix verzi. O měsíc později, konkrétně 4. prosince, se přidá i verze FM26 Touch pro Nintendo Switch.