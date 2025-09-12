Football Manager 26 má datum vydání. Ukáže se i na telefonech
zdroj: Sega

Football Manager 26 má datum vydání. Ukáže se i na telefonech

Android PC Xbox One Switch iOS Xbox One X PlayStation 5 iPadOS Xbox Series

12. 9. 2025 8:47 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Football Manager 2026 vyjde už 4. listopadu – a podle autorů půjde o zásadní zlom v historii série. Poprvé totiž běží na enginu Unity, což má přinést svěží pohled na trenérské řemeslo a nabídnout hráčům ještě realističtější cestu k budování fotbalového impéria.

zdroj: Sega

Hned v den vydání se do hry pustí nejen majitelé klasické PC verze, ale i konzoloví hráči na Xboxu a PlayStationu 5, stejně jako uživatelé mobilů díky Netflix verzi. O měsíc později, konkrétně 4. prosince, se přidá i verze FM26 Touch pro Nintendo Switch.

Smarty.cz
Tagy:
fotbal simulator Football Manager (série)
Zdroje:
Sega
Hry:
Football Manager 26
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Hollow Knight: Silksong || GamesPlay
Hollow Knight: Silksong || GamesPlay
Tainted Grail: The Fall of Avalon – Aktualizace 1.1
Tainted Grail: The Fall of Avalon – Aktualizace 1.1
Fight Club #741 – o metroidvaniích: Od Metroidu po Silksong
Fight Club #741 – o metroidvaniích: Od Metroidu po Silksong
Elden Ring Nightreign - Deep of Night
Elden Ring Nightreign - Deep of Night
Pacific Drive: Whispers in the Woods - Oznámení
Pacific Drive: Whispers in the Woods - Oznámení
Halls of Torment - Visit the Boglands
Halls of Torment - Visit the Boglands
Stellaris: Shadows of The Shroud – Příběhová ukázka
Stellaris: Shadows of The Shroud – Příběhová ukázka
Marvel Rivals – 4. sezóna
Marvel Rivals – 4. sezóna
Fight Club #740 – jaká je budoucnost Metal Gearu?
Fight Club #740 – jaká je budoucnost Metal Gearu?
007: First Light – Záběry z hraní
007: First Light – Záběry z hraní
007: First Light – Gameplay Trailer
007: First Light – Gameplay Trailer
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater || GamesPlay
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater || GamesPlay
Kromlech - Deep Dive
Kromlech - Deep Dive
Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Space Marine 2 – Druhý rok
Space Marine 2 – Druhý rok
Battlefield 6 – PC aspekty
Battlefield 6 – PC aspekty
Lost Soul Aside – Demoverze
Lost Soul Aside – Demoverze
No Man's Sky - Voyagers Trailer
No Man's Sky - Voyagers Trailer
Fight Club #739 – dozvuky Gamescomu
Fight Club #739 – dozvuky Gamescomu
Helldivers 2 - Into The Unjust Developer Deep Dive
Helldivers 2 - Into The Unjust Developer Deep Dive

Nejnovější články