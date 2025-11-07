Farming Simulator 25 se vydává na ryby do Skotska
Farming Simulator 25 se vydává na ryby do Skotska

Farming Simulator 25 dál dostává vydatnou podporu od svých tvůrců. Nejnovější kapitolou je rozšíření Highlands Fishing, které přidává zcela nový způsob hospodaření, tentokrát ve znamení vody, rybolovu a života u jezera.

Na nové mapě Skotskem inspirovaného rybářského městečka Kinlaig se můžete věnovat jak klasickému rybolovu s pomocí prutu, tak i profesionálnímu s pomocí rybářských lodí. Jestli vám ale němé tváře přirostou k srdci příliš, můžete na vodních plochách klidně chovat pstruhy a lososy. 

Galerie

Ani půda však nepřijde zkrátka. Do hry přibývá možnost pěstování cibule a také chov horských krav, které rozšiřují zemědělské možnosti o další zvířecí druh. Rozšíření navíc přináší víc než 20 nových strojů, budovy a produkční řetězce spojené s rybolovem a zpracováním nových surovin. Na své si tak přijdou jak nadšenci do zemědělské logistiky, tak ti, kteří si prostě chtějí odpočinout u vody.

Highlands Fishing vychází za 29,99 eur, majitelé Year 1 Season Passu mají rozšíření zahrnuté v ceně.

