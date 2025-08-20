Europa Universalis V opět ukazuje jak bude hezčí, komplexnější a přitom přístupnější

Grand strategie Europa Universalis V se sice ukázala už v květnu, ale na Gamescomu se připomněla pěkným filmečkem, který je sympatickou a krátkou připomínkou historie a začleněných národů. Ta nejdůležitější zpráva se ale ukázala až na samotném konci.
S upoutávkou se představilo i datum vydání. Kritickým dnem se zvolil 4. listopad, takže podzim bude ve znamení velkého vladařství. Abyste si zajistili přístup do hry, už můžete předobjednat dvě edice. Standardní vyjde na 59,99 eur, zatímco ta prémiová peněženku zatíží 84,99 eury. Dodatečný obnos vám za sníženou cenu zajistí přístup ke třem dalším DLC, v průběhu roku 2026.
zdroj: Paradox Interactive
Abyste ale na přídavky nemuseli čekat tak dlouho, šidítkem bude kosmetický balíček, který přidá osm historických svatých míst na herní mapu.