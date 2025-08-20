Europa Universalis V opět ukazuje jak bude hezčí, komplexnější a přitom přístupnější
zdroj: Paradox Interactive

Europa Universalis V opět ukazuje jak bude hezčí, komplexnější a přitom přístupnější

PC

20. 8. 2025 15:21 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Grand strategie Europa Universalis V se sice ukázala už v květnu, ale na Gamescomu se připomněla pěkným filmečkem, který je sympatickou a krátkou připomínkou historie a začleněných národů. Ta nejdůležitější zpráva se ale ukázala až na samotném konci.

S upoutávkou se představilo i datum vydání. Kritickým dnem se zvolil 4. listopad, takže podzim bude ve znamení velkého vladařství. Abyste si zajistili přístup do hry, už můžete předobjednat dvě edice. Standardní vyjde na 59,99 eur, zatímco ta prémiová peněženku zatíží 84,99 eury. Dodatečný obnos vám za sníženou cenu zajistí přístup ke třem dalším DLC, v průběhu roku 2026.

zdroj: Paradox Interactive

Abyste ale na přídavky nemuseli čekat tak dlouho, šidítkem bude kosmetický balíček, který přidá osm historických svatých míst na herní mapu.

Smarty.cz
Tagy:
historická grand strategie
Zdroje:
Paradox Interactive
Hry:
Europa Universalis V
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

World of Warcraft: Midnight – Filmeček
World of Warcraft: Midnight – Filmeček
Fallout – Druhá sezóna seriálu
Fallout – Druhá sezóna seriálu
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Kingdom Come: Deliverance II – Legacy of the Forge
Kingdom Come: Deliverance II – Legacy of the Forge
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - Trailer k předobjednávce
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - Trailer k předobjednávce
Lords of the Fallen II - Oznámení
Lords of the Fallen II - Oznámení
Call of Duty: Black Ops 7 – Odhalení hratelnosti
Call of Duty: Black Ops 7 – Odhalení hratelnosti
Valor Mortis – Odhalení
Valor Mortis – Odhalení
Gamescom ONL: Hype Promo
Gamescom ONL: Hype Promo
Dying Light: The Beast – Bober
Dying Light: The Beast – Bober
Football Manager 26 - Teaser
Football Manager 26 - Teaser
Woochi the Wayfarer - Teaser
Woochi the Wayfarer - Teaser
Fight Club #737 – o úpadku slavných studií
Fight Club #737 – o úpadku slavných studií
Stronghold Crusader: Definitive Edition – První velká aktualizace
Stronghold Crusader: Definitive Edition – První velká aktualizace
DOOM: The Dark Ages – Druhá aktualizace
DOOM: The Dark Ages – Druhá aktualizace
Heretic + Hexen – Ukázka k vydání
Heretic + Hexen – Ukázka k vydání
World of Tanks – 15 let přátelství: Cesta vzpomínkami
World of Tanks – 15 let přátelství: Cesta vzpomínkami
Mafia: The Old Country || GamesPlay
Mafia: The Old Country || GamesPlay
Ashes of the Singularity II - Oznámení
Ashes of the Singularity II - Oznámení
Fight Club #736 – o Kromlechu s Pavlem Makalem
Fight Club #736 – o Kromlechu s Pavlem Makalem

Nejnovější články