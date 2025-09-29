Do sandboxového RPG světa vyrazíte s Outwards 2 v létě

Outward 2 se představilo už v průběhu minulého roku, kdy slíbilo další nálož fanoušky oblíbeného fantasy. Studio se nicméně od té doby odmlčelo a moc dalších zpráv se do éteru nedostalo. Rádiové ticho se prolomilo až nyní.
Na svět se dostala další ukázka, kde se pokocháte novými záběry ze hry, prohlédnete si o něco detailnější vizuální stránku, objevíte krásy split-screenu a na samotném konci zjistíte, že výprava do světa Aurai odstartuje v průběhu léta 2026.
Jestli jste s prvním Outward neměli tu čest, jde o hru, která má hromadu problémů a neotesaných hran, přesto nabízí poutavou fantasy výpravu, na níž zavzpomínáte i na zlatou éru RPG. Kolem hry se vytvořila docela silná komunita, jež napomohla tomu, aby Nine Dots Studio mohlo vytvořit pokračování.
U toho je prozatím potvrzená akorát verze na PC, která se objeví na Steamu a Epicu. Zájemci se na těchto platformách mohou přihlásit do testování, čímž se ke hře dostanou s předstihem.