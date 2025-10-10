Do Ancarie se v remasteru Sacred 2: Fallen Angel vrátíme ještě letos

Série akčních RPG Sacred se u nás těšila slušné oblibě. Proto oznámený remaster Sacred 2: Fallen Angel mnohým fanouškům udělal radost, zatímco nováčkům otevírá sympatickou cestu k seznámení se s látkou, a to ještě letos.
THQ Nordic prozradilo, že vylepšená verze druhého dílu vyjde 11. listopadu letošního roku. Změny, mezi něž patří plynulejší boj, moderní uživatelské rozhraní, podpora gamepadů a vyhlazený vizuál, si společnost cení na 19,99 eur (necelých 500 korun) u PC verze a na 29,99 eur (kolem 730 korun) na konzolích.
Půvabnější fantazijní Ancarii prozkoumáte konkrétně na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S. Součástí balíčku jsou i dodatečné aktualizace a rozšíření Ice and Blood s dvěma novými regiony, postavou a zástupem nových zbraní i nepřátel.