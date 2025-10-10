Do Ancarie se v remasteru Sacred 2: Fallen Angel vrátíme ještě letos
zdroj: THQ Nordic

Do Ancarie se v remasteru Sacred 2: Fallen Angel vrátíme ještě letos

PC PlayStation 5 Xbox Series

10. 10. 2025 11:30 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Série akčních RPG Sacred se u nás těšila slušné oblibě. Proto oznámený remaster Sacred 2: Fallen Angel mnohým fanouškům udělal radost, zatímco nováčkům otevírá sympatickou cestu k seznámení se s látkou, a to ještě letos.

THQ Nordic prozradilo, že vylepšená verze druhého dílu vyjde 11. listopadu letošního roku. Změny, mezi něž patří plynulejší boj, moderní uživatelské rozhraní, podpora gamepadů a vyhlazený vizuál, si společnost cení na 19,99 eur (necelých 500 korun) u PC verze a na 29,99 eur (kolem 730 korun) na konzolích.

zdroj: THQ Nordic

Půvabnější fantazijní Ancarii prozkoumáte konkrétně na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S. Součástí balíčku jsou i dodatečné aktualizace a rozšíření Ice and Blood s dvěma novými regiony, postavou a zástupem nových zbraní i nepřátel.

Smarty.cz
Tagy:
fantasy remaster akční RPG
Zdroje:
THQ Nordic
Hry:
Sacred 2: Fallen Angel Remaster
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Legacy of Valor – Představení
Legacy of Valor – Představení
Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení
Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged - Oznámení
Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged - Oznámení
Outspace - Trailer
Outspace - Trailer
World of Tanks Blitz - The Walking Dead
World of Tanks Blitz - The Walking Dead
Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
Aledorn – Rozpracované intro
Aledorn – Rozpracované intro
Frictional Games – Nový projekt
Frictional Games – Nový projekt
Pokémon Legends: Z-A – Důkladné představení
Pokémon Legends: Z-A – Důkladné představení
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – In-Engine ukázka
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – In-Engine ukázka
Join Us – Představení
Join Us – Představení
Huntsman – Ukázka
Huntsman – Ukázka
Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies
Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies
007: First Light – Gemma Chan
007: First Light – Gemma Chan
Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear – Datum vydání
Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear – Datum vydání
Hades II || GamesPlay
Hades II || GamesPlay
Forza Horizon 6 - Teaser Trailer | Tokyo Game Show 2025
Forza Horizon 6 - Teaser Trailer | Tokyo Game Show 2025

Nejnovější články