Deep Rock Galactic: Survivor vyjde brzy i na mobily

Deep Rock Galactic: Survivor, původně vydaný v září na PC a Xbox Series, dorazí v listopadu i na mobily. Verze pro iOS a Android vzniká ve spolupráci Funday Games, Ghost Ship Publishing a studia Piktiv. Tvůrci přiznávají, že právě úspěch na Steam Decku je přesvědčil, že hra se svou svižnou „bullet heaven“ akcí patří i na přenosná zařízení. Dočkáme se 12. listopadu.
Mobilní Survivor nabídne stejné jádro jako na velkých platformách – trpaslíci se probíjejí planetou Hoxxes IV, těží, likvidují nekonečné hordy Glyphidů a postupně získávají vylepšení. Hráči si odemknou nové zbraně, brnění, úpravy vybavení či pomocníka Bosca a čekají je rozmanité lokace od barevného Azure Wealdu až po pekelně horké Magma Core. Tvůrci slibují intenzivní zážitek věrný originálu, jen uzpůsobený dotykovému ovládání.