Crocs budou prodávat pantofle podle Xboxu... a jsou extrémně ošklivé
zdroj: Microsoft

Crocs budou prodávat pantofle podle Xboxu... a jsou extrémně ošklivé

26. 11. 2025 12:43 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Obuv s herní tematikou není žádná novinka. Portfolio gamingových bot rozšíří spojení Microsoftu a značky Crocs. Výsledek? Jedny z nejošklivějších pantoflí vůbec. Pokud jste si někdy přáli nosit Xbox ovladač na nohou… tak teď můžete.

Nové oficiální Crocsy totiž kopírují vzhled gamepadu. Na nártu tak najdete barevná tlačítka X, Y, B, A, křížový ovladač, dokonce i obě analogové páčky a ikonické bílé tlačítko Xbox. Zadní pásek pak zdobí zelené logo Xboxu, které nahradilo tradiční krokodýlí znak.

Kromě samotných bot připravily Crocs a Xbox také sadu Jibbitz doplňků. V balení je pět přívěsků inspirovaných herními značkami: Halo, Falloutem, Doomem, World of Warcraft a Sea of Thieves. Ty si hráči mohou nacvakat na jakékoli své Crocsy, nejen na tenhle speciální model.

Prodejní popisek zní, že „Xbox Classic Clog je vytvořený na pohodové hraní“. Ať už to znamená cokoli, cenovka bude v Evropě 80 eur. Tedy v přepočtu necelé dva tisíce korun.

Xbox není prvním herním partnerem Crocs. Letos už značka uvedla i kolekci podle Animal Crossing: New Horizons včetně přívěsků s Blathersem, Celeste, Pascalem a dalšími obyvateli ostrova.

Smarty.cz
Tagy:
Microsoft obuv crocs
Zdroje:
Microsoft, Crocs
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Space Marine 2 - Reclamation Update
Space Marine 2 - Reclamation Update
Fight Club #751 – Kdo vyhraje The Game Awards 2025?
Fight Club #751 – Kdo vyhraje The Game Awards 2025?
Raji: Kaliyuga – Odhalení
Raji: Kaliyuga – Odhalení
Tides of Annihilation – Premiéra hratelnosti
Tides of Annihilation – Premiéra hratelnosti
Zoopunk – Oznámení
Zoopunk – Oznámení
Vampire Crawlers – Představení
Vampire Crawlers – Představení
Armatus – Oznámení
Armatus – Oznámení
Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes – Záběry z hraní
Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes – Záběry z hraní
Mafia: The Old Country – Volná jízda
Mafia: The Old Country – Volná jízda
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
Ghost of Yótei – New Game+
Ghost of Yótei – New Game+
GreedFall 2 – Druhý velký update
GreedFall 2 – Druhý velký update
Back in Service – 17. listopadu
Back in Service – 17. listopadu
Arc Raiders – North Line
Arc Raiders – North Line
The Blood of Dawnwalker – Záběry z hraní 2
The Blood of Dawnwalker – Záběry z hraní 2
Red Dead Redemption – Nové porty
Red Dead Redemption – Nové porty
Fallout - Trailer na 2. sérii
Fallout - Trailer na 2. sérii
Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition - Launch Trailer
Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition - Launch Trailer
Horizon Steel Frontiers - Oznámení
Horizon Steel Frontiers - Oznámení
Fight Club #750 – Anno 117 a Řím ve hrách
Fight Club #750 – Anno 117 a Řím ve hrách

Nejnovější články