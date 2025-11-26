Crocs budou prodávat pantofle podle Xboxu... a jsou extrémně ošklivé

Obuv s herní tematikou není žádná novinka. Portfolio gamingových bot rozšíří spojení Microsoftu a značky Crocs. Výsledek? Jedny z nejošklivějších pantoflí vůbec. Pokud jste si někdy přáli nosit Xbox ovladač na nohou… tak teď můžete.
Nové oficiální Crocsy totiž kopírují vzhled gamepadu. Na nártu tak najdete barevná tlačítka X, Y, B, A, křížový ovladač, dokonce i obě analogové páčky a ikonické bílé tlačítko Xbox. Zadní pásek pak zdobí zelené logo Xboxu, které nahradilo tradiční krokodýlí znak.
Kromě samotných bot připravily Crocs a Xbox také sadu Jibbitz doplňků. V balení je pět přívěsků inspirovaných herními značkami: Halo, Falloutem, Doomem, World of Warcraft a Sea of Thieves. Ty si hráči mohou nacvakat na jakékoli své Crocsy, nejen na tenhle speciální model.
Prodejní popisek zní, že „Xbox Classic Clog je vytvořený na pohodové hraní“. Ať už to znamená cokoli, cenovka bude v Evropě 80 eur. Tedy v přepočtu necelé dva tisíce korun.
Xbox není prvním herním partnerem Crocs. Letos už značka uvedla i kolekci podle Animal Crossing: New Horizons včetně přívěsků s Blathersem, Celeste, Pascalem a dalšími obyvateli ostrova.