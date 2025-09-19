Battlefield 6 upřesňuje, jak bude fungovat hraní napříč platformami
Battlefield 6 upřesňuje, jak bude fungovat hraní napříč platformami

Pokud se Battlefield 6 chystáte pořídit na PC, ale vaši kamarádi si stojí za konzolovou verzí, nebude to problém. EA už dříve potvrdilo, že hra nabídne možnost crossplaye, takže se všichni hráči utkají hezky pospolu. Zástupci firmy teď upřesňují, jak bude systém fungovat.

Jakmile si na konzoli zapnete crossplay, matchmaking nadále bude upřednostňovat jiné konzolové hráče, ale může je doplnit i lidmi z PC. Když ale crossplay na konzoli vypnete, v zápasech se objeví pouze hráči z vaší platformy, takže zamezíte i hraní s majiteli konzole konkurenčního týmu.

Jde o změnu oproti předchozím prohlášení, kde se pracovalo s tím, že vypnutý crossplay znamená možnost připojení mezi PlayStationem i Xboxem. A aby těch proměnných nebylo málo, lidé na PC crossplay nevypnou vůbec, jelikož jim bude chybět dedikovaný posuvník. 

Ať už se na bojiště pustíte na libovolném stroji, Battlefield 6 vychází 10. října. 

