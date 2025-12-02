Battlefield 6 se v 98 procentech zápasů obešlo bez cheaterů
Battlefield 6 se v 98 procentech zápasů obešlo bez cheaterů

PC PlayStation 5 Xbox Series

2. 12. 2025 9:33 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Battlefield 6 podle EA zvládl svůj start lépe, než by se při dnešní míře cheaterů dalo čekat. Podle dat, která vývojáři zveřejnili v anticheatovém souhrnu na oficiálním blogu, se během prvního týdne objevili podvodníci jen v necelých dvou procentech všech odehraných zápasů.

Studio používá pro měření tzv. MIR – Match Infection Rate, tedy pravděpodobnost, že hráč narazí na cheatera v jedné konkrétní hře. A podle jejich údajů bylo zhruba 98 procent utkání zcela čistých. Jde o lepší ukazatel než počet zákazů a blokací: smyslem není jen dohánět podvodníky zpětně, ale hlavně zajistit, aby vůbec nestihli pokazit cizí zápasy.

Battlefield Studios prý aktuálně sleduje 190 různých cheatovacích nástrojů, zařízení, prodejců a komunit. A od vydání hry oznámilo 183 z nich výpadky nebo přerušení funkcí. To může naznačovat, že Javelin skutečně funguje a donutil vývojáře cheatů přehodnotit situaci.

Tagy:
multiplayer střílečka Battlefield (série) vojenská
Zdroje:
EA
Hry:
Battlefield 6
