Battlefield 6 láká na týden hraní zdarma. EA chystá další mapy a velký prosincový update

Ačkoliv EA hlásí, že Battlefield 6 odstartoval velmi úspěšně a během krátké doby prodal přes 7 milionů kopií, dostanete překvapivě brzy možnost vyzkoušet si hru zcela zdarma.
Od 25. listopadu do 2. prosince bude dostupný bezplatný trial na všech platformách. Nabídka se konkrétně týká multiplayerové sekce s pěti režimy a třemi mapami. Jde tedy o poměrně omezený výběr, ale stále dostatečně široký na to, abyste si udělali představu o tom, jak letošní Battlefield funguje. A kdyby se vám ochutnávka nelíbila, pořád tu zůstává bezplatný battle royale Redsec.
Battlefield Studios mezitím aktivně pracují na dalším obsahu. Nedávno dorazila nová mapa inspirovaná Kalifornií, která se hned zařadila mezi to nejlepší, co letošní díl nabízí. Společně s ní vyšly další zbraně, vozidla a doplňky. Kromě toho došlo na úpravu chování zbraní, lepší viditelnost nepřátel a dodatečné mapy v režimu Portal.
Další velká aktualizace dorazí 9. prosince a zaměří se na režimy Breakthrough a Rush s úpravami počtu vozidel. Battlefield 6 si společně s novinkami zahrajete na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S.