Battlefield 6 láká na týden hraní zdarma. EA chystá další mapy a velký prosincový update
zdroj: EA

Battlefield 6 láká na týden hraní zdarma. EA chystá další mapy a velký prosincový update

PC PlayStation 5 Xbox Series

20. 11. 2025 13:35 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Ačkoliv EA hlásí, že Battlefield 6 odstartoval velmi úspěšně a během krátké doby prodal přes 7 milionů kopií, dostanete překvapivě brzy možnost vyzkoušet si hru zcela zdarma.

Od 25. listopadu do 2. prosince bude dostupný bezplatný trial na všech platformách. Nabídka se konkrétně týká multiplayerové sekce s pěti režimy a třemi mapami. Jde tedy o poměrně omezený výběr, ale stále dostatečně široký na to, abyste si udělali představu o tom, jak letošní Battlefield funguje. A kdyby se vám ochutnávka nelíbila, pořád tu zůstává bezplatný battle royale Redsec.

zdroj: EA

Battlefield Studios mezitím aktivně pracují na dalším obsahu. Nedávno dorazila nová mapa inspirovaná Kalifornií, která se hned zařadila mezi to nejlepší, co letošní díl nabízí. Společně s ní vyšly další zbraně, vozidla a doplňky. Kromě toho došlo na úpravu chování zbraní, lepší viditelnost nepřátel a dodatečné mapy v režimu Portal.

Další velká aktualizace dorazí 9. prosince a zaměří se na režimy Breakthrough a Rush s úpravami počtu vozidel. Battlefield 6 si společně s novinkami zahrajete na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S.

Smarty.cz
Tagy:
multiplayer střílečka vojenská
Zdroje:
EA
Hry:
Battlefield 6
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Ghost of Yótei – New Game+
Ghost of Yótei – New Game+
GreedFall 2 – Druhý velký update
GreedFall 2 – Druhý velký update
Back in Service – 17. listopadu
Back in Service – 17. listopadu
Arc Raiders – North Line
Arc Raiders – North Line
The Blood of Dawnwalker – Záběry z hraní 2
The Blood of Dawnwalker – Záběry z hraní 2
Red Dead Redemption – Nové porty
Red Dead Redemption – Nové porty
Fallout - Trailer na 2. sérii
Fallout - Trailer na 2. sérii
Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition - Launch Trailer
Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition - Launch Trailer
Horizon Steel Frontiers - Oznámení
Horizon Steel Frontiers - Oznámení
Fight Club #750 – Anno 117 a Řím ve hrách
Fight Club #750 – Anno 117 a Řím ve hrách
The Super Mario Galaxy Movie – Trailer
The Super Mario Galaxy Movie – Trailer
Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake - Oznámení
Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake - Oznámení
Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows - Oznámení
Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows - Oznámení
Enshrouded - Wake of the Water Trailer
Enshrouded - Wake of the Water Trailer
Enshrouded - Wake of the Water update
Enshrouded - Wake of the Water update
Gran Turismo 7 - Spec III Oznámení
Gran Turismo 7 - Spec III Oznámení
Farming Simulator 25: Highlands Fishing – Ukázka k vydání
Farming Simulator 25: Highlands Fishing – Ukázka k vydání
Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension – Ukázka
Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension – Ukázka
Company of Heroes 3 - Endure & Defy Teaser Trailer
Company of Heroes 3 - Endure & Defy Teaser Trailer
Velvet 89 - Anniversary Update Teaser
Velvet 89 - Anniversary Update Teaser

Nejnovější články