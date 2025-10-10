Anime upíři v Code Vein II se znovu pokusí zachránit svět

První Code Vein bylo sympatickým soulslike klonem s anime stylizací, který sice nebyl zase tolik náročný a výpravný, přesto dokázal zabavit. Dvojka se pokusí navázat na všechny chválené ingredience s pomocí příběhu, kde nebude chybět cestování v čase a záchrana světa.
Nová ukázka slibuje stylovou výzvu v roli lovce Revenantů, který se vydává do minulosti, aby zabránil katastrofické události ohrožující osud světa. Pomůže mu Lou MagMell, která hlavního hrdinu oživuje vlastní srdcem. Video představuje nové postavy a pouta mezi nimi, jež jsou spřažená krví i osudem.
Cesta vás logicky zavede do sympaticky variabilního prostředí hrůzných postapokalyptických krajin, mezi nimiž jsou třeba zaplavené ruiny Sunken City, The Undead Forest nebo izolovaný ostrov MagMell.
Záchrana světa v Code Vein 2 začne 30. ledna 2026 na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S.