Anime upíři v Code Vein II se znovu pokusí zachránit svět
zdroj: Bandai Namco

Anime upíři v Code Vein II se znovu pokusí zachránit svět

PC PlayStation 5 Xbox Series

10. 10. 2025 9:47 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

První Code Vein bylo sympatickým soulslike klonem s anime stylizací, který sice nebyl zase tolik náročný a výpravný, přesto dokázal zabavit. Dvojka se pokusí navázat na všechny chválené ingredience s pomocí příběhu, kde nebude chybět cestování v čase a záchrana světa.

Nová ukázka slibuje stylovou výzvu v roli lovce Revenantů, který se vydává do minulosti, aby zabránil katastrofické události ohrožující osud světa. Pomůže mu Lou MagMell, která hlavního hrdinu oživuje vlastní srdcem. Video představuje nové postavy a pouta mezi nimi, jež jsou spřažená krví i osudem.

zdroj: Bandai Namco

Cesta vás logicky zavede do sympaticky variabilního prostředí hrůzných postapokalyptických krajin, mezi nimiž jsou třeba zaplavené ruiny Sunken City, The Undead Forest nebo izolovaný ostrov MagMell.

Záchrana světa v Code Vein 2 začne 30. ledna 2026 na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S.

Smarty.cz
Tagy:
anime soulslike
Zdroje:
Bandai Namco
Hry:
Code Vein 2
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Legacy of Valor – Představení
Legacy of Valor – Představení
Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení
Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged - Oznámení
Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged - Oznámení
Outspace - Trailer
Outspace - Trailer
World of Tanks Blitz - The Walking Dead
World of Tanks Blitz - The Walking Dead
Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
Aledorn – Rozpracované intro
Aledorn – Rozpracované intro
Frictional Games – Nový projekt
Frictional Games – Nový projekt
Pokémon Legends: Z-A – Důkladné představení
Pokémon Legends: Z-A – Důkladné představení
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – In-Engine ukázka
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – In-Engine ukázka
Join Us – Představení
Join Us – Představení
Huntsman – Ukázka
Huntsman – Ukázka
Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies
Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies
007: First Light – Gemma Chan
007: First Light – Gemma Chan
Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear – Datum vydání
Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear – Datum vydání
Hades II || GamesPlay
Hades II || GamesPlay
Forza Horizon 6 - Teaser Trailer | Tokyo Game Show 2025
Forza Horizon 6 - Teaser Trailer | Tokyo Game Show 2025

Nejnovější články