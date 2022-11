Tipy na vánoční dárky redakce Games.cz: Hry pod stromeček

24. 11. 2022 17:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Je to k nevíře, ale Vánoce už jsou zase skoro tady. Pokud k vašim tradicím i s letošními rostoucími cenami pořád ještě patří rozdávání dárků, máme pro vás hromadu tipů na hry, kterými můžete obdarovat své blízké – anebo třeba sebe. Máme tu hry na PC, na konzole, v krabičkách i digitálně, pro různé věkové i žánrové skupiny. A je z čeho vybírat!

Alžběta Trojanová

Dying Light 2: Stay Human (PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One)

I kvůli svému pozdnímu vydání v únoru letošního roku se Dying Light 2: Stay Human zdá být trochu pozapomenutou hrou. Možná tomu pomůže trochu nedávno vydané DLC, i tak ale veškeré diskuze převálcovaly jiné tituly. Pokud ovšem člověk, kterému chcete hru věnovat, ještě Dying Light 2 nehrál, určitě mu uděláte tímhle dárkem radost. Hra je fajn, můžete si vybrat jakoukoliv platformu, na kterou ji koupit, navíc se dá hrát v ko-opu, takže pokud už ji vlastníte, můžete nabídnout dokonce i společné hraní. Pozitivem jsou i české titulky pro neangličtináře. Jasně, určitě nejde o nejlepší hru roku. Ale je to solidní zábava, která vydrží.

God of War (PC, PS5, PS4)

Nedávno vyšel God of War Ragnarök. Jestli ale člověk, kterému byste rádi něco koupili, nemá PlayStation, nemusíte zoufat. Začátkem roku vyšel i God of War z roku 2018 ve verzi pro PC. A to, že jde o 4 roky starou hru, mu neubralo nic z toho, o jakou skvělou jízdu se jedná. A jestli stihnete slevy na Steamu, můžete jej koupit dokonce s 25% slevou. Jenom si u tohohle dárku ověřte, že dotyčný Kratovo dobrodružství už nevlastní. Přeci jen šlo o nejlépe prodávaný PlayStation titul pro počítače!

Immortality (PC, Xbox Series)

Hry od Sama Barlowa nevypadají jako klasické hry. Filmová kamera a živí herci mnohdy zamaskují fakt, že podstata je více méně puzzle. A to je výhoda, kterou můžete během Vánoc maximálně využít. S Immortality jde teoreticky propašovat vaši vášeň někomu, kdo se jinak na hry kouká trochu skrz prsty. Ať už jde o partnera, nebo rodinného příslušníka, je jistá šance, že Immortality nenápadně připraví vašeho blízkého na skvělý a rozmanitý svět her. Jako dárek pro začínajícího hráče je to solidní vstup. Jen tedy nezapomeňte, že Immortality obsahuje některé erotické scény. Rozhodně tak nedoporučuju zkoušet hru hned na rodinné oslavě!

Patrik Hajda

Spider-Man Remastered (PC, PS5)

Spider-man od Insomniacu je pro mě stále jednou z nejlepších, ne-li tou vůbec nejlepší hrou PlayStationu 4. Nestává se často, abych hru dohrál, kompletně vyzobal, dohrál znovu a zase vyzobal, natož ji i víckrát recenzoval. Ale to skvělé houpání se ulicemi New Yorku, ten famózní soubojový systém, ty důvěrně známé postavy za to prostě stojí pořád a pořád dokola. A teď to konečně můžete prožít v remasterované edici i na PC a rovnou na to navázat kratším, ale neméně výborným dobrodružstvím s Milesem Moralesem.

Syberia: The World Before (PC)

Série Syberia má v srdcích mnohých z nás velmi speciální místo. Až tedy na třetí díl, po němž to vypadalo, že další Syberii už ani radši nechceme. Ale dostali jsme ji, poslední dílo autora Benoîta Sokala, který se vydání už bohužel nedožil, ale měl by z něj určitě radost. The World Before je totiž přesně takové, jaké byly první dva díly. Hezkou grafiku podporuje výborný příběh v různých časových rovinách, nápadité hádanky a dechberoucí vynálezy. Skvělá věc pro fanoušky, ale i hráče Syberií nepolíbené.

We Were Here Forever (PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One)

Unikátních koopů není nikdy dost. A tím unikátním mám na mysli, že nejde o další střílečku pro čtyři hráče. We Were Here Forever je podobně jako A Way Out jen pro dva. Každý na svém zařízení vidí něco trochu jiného a společně se skrz vysílačku pokoušíte rozluštit hádanky. Jedná se již o několikátý díl, který je ale zdaleka nejlepší – má už pořádnou délku, pěknou grafiku, vymakané hádanky a konečně také nějaký příběh. Darujte sobě a osobě, s níž chcete prožít něco speciálního.

Šárka Tmějová

Frog Detective (PC)

Druhý nejlepší detektiv na světě se před pár týdny dočkal své už třetí hry a s tím i vyvrcholení celého příběhu, který ho tentokrát zavedl na Divoký západ. Celou sérii adventur o žabím vyšetřovateli pořídíte na Steamu za necelých 12 eur (v momentálních slevách dokonce za devět) a dohrajete během jednoho odpoledne, ale bude to fantastické odpoledne plné antropomorfních zvířátek, milého humoru a nenáročné zábavy. V krabici Frog Detectiva sice nepořídíte, ale kdo by opovrhnul kódem na Steam?

God of War Ragnarök (PS5, PS4)

Zatímco Frog Detective je nenáročnou kratochvílí vhodnou pro celou rodinu, God of War Ragnarök je darem pro Opravdové hráče™. Pokud někdo ve vašem okolí vlastní PlayStation, má rád akční adventury (což má ráda většina majitelů PlayStationu…) a nový God of War ještě nemá, nemůžete s Ragnarökem sáhnout vedle. Ideálně samozřejmě v případě, že dotyčný hrál předchozí díl, ale ani tenhle rest není díky příběhovému souhrnu žádnou velkou překážkou.

Ragnarök je prakticky po všech stránkách větší než God of War z roku 2018, a tak jsou vánoční svátky ideální příležitostí, kdy se na tenhle severský epos vrhnout, protože kdy jindy se věnovat své Opravdové rodině™ Kratovi a Atreovi?

Vampire Survivors (PC, Xbox Series, Xbox One)

Ještě jeden levný tip (inflace nás dostihla všechny), který recipientovi daru poskytne za málo peněz (na Steamu za pět eur, ale najdete i v Game Passu) spoustu muziky. Tedy spíše desítky hodin zatraceně návykové zábavy. Akční roguelike se tváří jako jedna z těch her, které se hrají samy, a je to na prvních pár zahrání vlastně i pravda, pod lacinou slupkou se ale skrývá zatraceně komplexní záležitost, která vás nenechá jít spát, dokud nepokoříte ještě jednu úroveň s dalším hrdinou aspoň na úrovni 99 v epileptické barevné změti. Sama jsem ve Vampire Survivors nechala přes padesát hodin, na Steamu má 98 % kladných hodnocení z více než 140 tisíc, je potřeba ještě něco dodávat?

Adam Homola

Pentiment (PC, Xbox Series, Xbox One)

Pentiment je jako balzám na duši. V době psaní textu jsem ho sice pořád ještě nedohrál, ale jde o nesmírně příjemný zážitek, který si vychutnávám, jak to jen jde. Takovéhle hry téměř nevznikají a dvojnásobná radost je, když se zrovna Pentiment tak moc podaří. Což ostatně dokládá i Šárka v recenzi. Hra se v krabici bohužel neprodává, ale její darování můžete vyřešit zakoupením předplacené kartičky na Game Pass, jehož součástí Pentiment je.

Marvel Snap (iOS, Android)

Další šalamounské řešení a další skvělá hra. Pentiment a Marvel Snap by nemohly být odlišnější, ale obě za to stojí. Na rozdíl od novinky Obisidianu jsou nové kartičky jednoho z tvůrců Hearthstone free-to-play, a tak tady není moc co darovat. Pokud ale máte ve svém okolí někoho podobně závislého jako mě, dejte mu/jí klidně nějakou tu dárkovou kartičku na příslušný obchod s aplikacemi, kde si může obdarovaný nabít kredity. Marvel Snap sice na mikrotransakce netlačí, ale kdo by nechtěl mít pořádně vylepšené kartičky, že ano!

Horizon Forbidden West (PS5, PS4)

A jeden tradiční kousek, který můžete darovat jako za starých časů i v regulérní fyzické krabici. Horizon Forbidden West je tak precizně vysoustružený herní mainstream, že s ním prostě nemůžete šlápnout vedle. Více či méně bude bavit téměř kohokoliv a díky své ohromné délce, nebo možná lépe řečeno štědrému obsahu a možnostem, může příležitostného hráče bavit klidně i několik dlouhých měsíců. Díky produkčním hodnotám bude pořád na co koukat, díky nespočtu úkolů bude pořád co dělat a díky povedené minihře může v Horizonu i solidně prokrastinovat.

Aleš Smutný

God of War Ragnarök (PS5, PS4)

Dobře, tohle je zrovna celkem mainstreamová volba, však už ji tady jednou máme, ale nemohu jinak. Druhý znovuzrozený God of War je brilantní, nádhernou, příběhově poutavou, hratelností vycizelovanou hrou a nevím o nikom, kdo by tohle dobrodružství nedocenil. Navíc, sice jde o druhý díl, ale filmeček shrnující děj prvního dílu nebo vynikající video českého PlayStationu případnému obdarovanému děj shrnou. A to počítám s variantou, že jedničku nehrál. Pokud ano a ještě si nový díl nekoupil, není moc co řešit.

Warhammer 40,000: Darktide (PC)

Berte prosím na vědomí, že tohle doporučení píšu v době, kdy jsem měl hru v ruce jen v rámci před-launchové bety a jako tip na dárek ji směřuji jen na ty, kteří buď naprosto milují Warhammer 40,000, nebo ty, kteří mají partu kamarádů, se kterými mohou hrát a alespoň jeden z nich někdy o WH40K slyšel.

Ti první ani nepotřebují kamarády, protože si budou plnými toxickými doušky užívat skvělou atmosféru svého oblíbeného univerza, ti druzí si užijí atmosférický kooperativní masakr (a to říkám jako někdo alergický na kooperativní střílečky) s povedeným gunplayem a sekeroplayem, který navíc na vyšších obtížnostech přepíná z prosté zábavy rozsekávání poxwalkerů do náročné taktické záležitosti. Milovníkům singleplayerových a příběhových her ale prosím Darktide nekupujte!

Stray (PC, PS5, PS4)

Znám jen dva lidi, kteří nemají rádi Stray (Pavel a Honza Srp) a z nich v jednom případě vím, že jde jen o maskování jeho něžného vnitřního já, které nemůže dovolit, aby na povrch probublala jeho překvapivá láska k chlupatým virtuálním zvířátkům. Beru vlastně všechny výhrady ke Stray, tedy, že je moc lehká, že stojí na roztomilosti hlavní hrdinky, ale to mi nezabrání v tom, abych tuhle hru doporučil. A to jsem spíš „dog person“.

Stray je oddechovka (kromě honiček s „klíšťaty“, kdy je na pomezí hororu), která ale dýchá nádhernou sci-fi atmosférou a její adventurní explorace mě zas a znovu nutila hledat cestu po střechách a trubkách. Nechtěl jsem opustit lokaci, dokud jsem nevyzobal všechno, co jen šlo. Popravdě, Stray na mě nepůsobila ani tak roztomilostí hlavního chlupatce, jako spíš klidnou atmosférou prozkoumávání padlé lidské civilizace, odhalováním toho, co se stalo, a vertikální explorací, to vše v prostředí, které nemuselo každých třicet vteřin bouchat a neustále mě někdo nenaháněl, že jde o osud světa.

Pavel Makal

God of War Ragnarök (PS5, PS4)

A do třetice, abyste tuhle pecku fakt koupili! Letos v únoru jsem si myslel, že mám o hře roku rozhodnuto, přeci jen mě magický svět Elden Ringu okouzlil a připoutal na dlouhé desítky hodin a přiměl mě hru dohrát rovnou třikrát za sebou, abych z ní viděl skutečně úplně všechno důležité. Jenže pak přišlo studio Sony Santa Monica, naservírovalo mi God of War Ragnarök a všechno bylo jinak.

Styčným bodem s Elden Ringem je fakt, že jsem ani nové Kratovo a Atreovo dobrodružství prostě nedokázal odložit do chvíle, než budu mít všechny světy vyzobané na 100 procent a v seznamu trofejí se bude skvět ta nejvzácnější, platinová. Ragnarök je ale pro mě osobně zároveň hrou, která nedělá prakticky nic špatně, má nádherně vystavěný příběh, skvěle napsané postavy i vedlejší úkoly a spoustu aktivit, které tu nepůsobí jako vatová výplň.

Vývojáři navíc ještě víc šlápli do možností soubojového systému a pro hráče, kteří jsou neradi voděni za ručičku, připravili několik výzev, ze kterých se jim bude špatně spát. Kdybych měl letos někomu ukázat jeden příklad moderní, vycizelované hry, bude to právě Ragnarök. Pokud máte PlayStation 4 nebo 5, určitě vám ve sbírce nesmí chybět.

Elden Ring (PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One)

Už z předchozího zápisu je asi dostatečně jasné, že ani masivní epos od FromSoftware nemůže v mých tipech pod stromeček chybět. Hidetaka Mijazaki se svými Melody Boys vzali své lety prověřené postupy a vrhli je do bezprecedentně obrovského otevřeného světa, který od samého počátku láká k objevování. Na pocit, kdy se přede mnou poprvé rozevřela krajina a já okamžitě zatoužil vydat se do všech směrů a zjistit, co se děje támhle na pobřeží, támhle na těch zelených lukách a támhle v tom obřím hradě na kopci, nezapomenu snad nikdy.

Elden Ring navzdory své rozmáchlosti navíc může skvěle posloužit jako vstupní bod do Souls her. Pokud jste tedy dosud váhali, můžete si Vánoční volno okořenit trochou toho umírání.

Yakuza: Like a Dragon (PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One)

Tenhle kousek sice vyšel už před dvěma lety, ale v mém backlogu strašil až do letošního léta. Zároveň je to vedle výše zmíněných dvou her (a Fortnite) záležitost, se kterou jsem strávil bezkonkurenčně nejvíc času a nelitoval ani minuty. Příběh Ičibana Kasugy kombinuje vtipnou ztřeštěnost s až srdceryvnými dramatickými momenty, tahový soubojový systém se povedl na jedničku a variabilita postav i záplava různých miniher zajistí, že se ani chvíli nebudete nudit. Like a Dragon navíc taktéž skvěle poslouží jako vstup do košaté herní série, pro jeho vychutnání totiž nepotřebujete znát prakticky nic z předchozích dílů.

Vašek Pecháček

Victoria 3 (PC)

Crcám se s ní. Častokrát se od ní odrazím jak hyperaktivní psisko katapultované z trebuchetu přímo do trampolíny. Hraju den a pak toho tři dny nejsem schopný, protože můj mozek je prostě převařený. Přesto je Victoria 3 unikátní, zábavná, návyková a v jistém smyslu geniální.

Tahle strategie od zkušeného vydavatele Paradox Interactive, který má na svědomí třeba perfektní Crusader Kings III, simuluje 19. a začátek 20. století se všemi komplexnostmi, které k tomu patří. Řeší ekonomiku, diplomacii, demografické trendy, obchoduje se, válčí se, vznikají nové zákony a celé to soukolí funguje dostatečně realisticky na to, aby pokaždé vznikaly nové a uvěřitelné alternativní cesty historií. Recenze bude brzo, stratégům doporučuju už teď.

Mount & Blade II: Bannerlord (PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One)

Vánoční svátky znamenají pro většinu lidí trošku víc času na relaxaci, než je jinak běžné, což je ideální příležitost ponořit se do Bannerlordu. V recenzi jsem sice nešel přes osmičku, poněvadž hra pořád ještě nepůsobí tak dotaženě, jak by asi měla, už teď vás ale zabaví na dlouhatánské desítky hodin, pokud máte chuť si zahrát na středověkého dobrodruha.

Budete vládcem, budete žoldákem, budete obchodníkem, založíte vlastní dynastii, vychováte děti a po smrti původní postavy za ně budete hrát. A navíc se zúčastníte obrovských, epických bitev, kde budete osobně, sami, vlastnoručně mlátit mečem davy nepřátel. Krev politických oponentů může téct i během svátků klidu a míru…

Kolekce Total War: Warhammer (PC)

Svým posledním tipem nedoporučuju vyloženě Total War: Warhammer III – jeho samostatná kampaň v říších Chaosu se mi sice líbila víc než většině komunity, ale to pravé masíčko poskytuje mód Immortal Empires. Ten propojuje všechny tři díly vynikající fantasy strategie do jediné obrovské mapy a poskytuje tak megalomanský zážitek, jaký jsme v tomhle žánru ještě nikdy neviděli.

Pokud má recipient rád Warhammer, je to samozřejmě bonus, ale i bez toho se jedná o suverénně nejlepší způsob, jak si užít výbornou sérii Total War, a to už něco znamená! Všechny tři hry se navíc dají často pořídit relativně výhodně v bundlech a slevách, i když je pravda, že spousta DLC už vás dohromady vyjde na pěkný balík. Ale aspoň zpočátku je vůbec nepotřebujete.