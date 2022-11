Vše, co víme o Warhammer 40,000: Darktide

11. 11. 2022 17:30 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Warhammer 40,000: Darktide je nejnovější kooperativní střílečka od studia Fatshark, tedy od vývojářů, kteří mají na triku zábavnou sérii Warhammer: Vermintide. Zatímco se ale předchozí hry odehrávaly ve fantasy světě, Darktide nás zavede do temné budoucnosti 41. století, kde budete po boku svých přátel bojovat proti hordám Chaosu v klaustrofobických hlubinách úlového města. Zní to zatraceně dobře, takže když se nám konečně po několika odkladech přiblížilo datum vydání, máme ideální příležitost si připomenout, co všechno o téhle kooperativní akci víme.

Jaká bude náplň hry?

Hra ve svém základu připomíná Vermintide. I tady budete v týmech po čtyřech hráčích bojovat proti hordám nepřátel ovládaných umělou inteligencí. Na rozdíl od předchozích dílů si ovšem budete moci nově svoje postavy vytvořit od základu, ať už jde o výběr třídy, vzhled, nebo pohlaví. Nechybí ani bohatý strom schopností, které svým postavám budete moct vylepšovat. V praxi to znamená, že i když si zvolíte stejnou třídu své postavy jako někdo jiný v týmu, budete za ni přesto moct hrát zcela odlišně v závislosti na zvolených stromech dovedností.

O čem to bude?

Příběh Darktide se zaměřuje na jednotku agentů inkvizice, kteří jsou vysláni vyšetřit infiltraci Chaosu na planetě Atoma Prime. Konkrétně v úlovém městě Tertium. Za příběhem stojí Dan Abnett, který se ve světě Warhammeru 40,000 cítí jako ryba ve vodě. Jeho práci můžete znát díky kultovní knižní sérii Gauntovi duchové, z příběhů inkvizitora Eisenhorna (a Ravenora) anebo románů ze série Horus Heresy. Právě Abnettovi svěřili v Games Workshopu velké finále Siege of Terra, kde dojde k osudovému souboji, který změnil tvář Impéria a galaxie navždy.

Zatímco ve Vermintide existovala pevně daná kampaň s pevně danými misemi, v Darktide se dočkáme dynamické kampaně ve stylu ostatních současných her s dlouhodobu podporou. Podobně jako například v Destiny 2 se budete vydávat na mise, ale jejich obsah a příběh se v průběhu času bude měnit na základě toho, co se bude dít v jednotlivých sezónách.

Zároveň tu funguje dynamický systém dialogů, který jsme viděli už ve Vermintide. Nově ovšem ve vylepšené podobě, a to s více než 75 000 hláškami. Postavy tak na sebe automaticky pokřikují dialogy, které se navíc budou měnit v závislosti na třídě, rase a historii, kterou si pro svého hrdinu navolíte. Hlášky dokonce ovlivní i složení týmu. „Je to jedna z nejsložitěji implementovaných věcí, které ve hře máme,“ prozradil v jednom z rozhovorů o dialozích šéf scenáristů Marten Stormdal.

zdroj: Fastshark

Za koho budeme hrát?

Hrdinům hry Warhammer 40,000: Darktide se přezdívá „Rejects“, tedy něco jako odpadlíci. Je to parta zločinců a vyděděnců, kteří byli naverbováni, aby se stali agenty inkvizice. Ta je vyslala vyšetřit epidemii moru a kacířství v úlovém městě Tertium. Při tvorbě postavy budete mít bohaté možnosti, jak si vytvořit vskutku jedinečného agenta inkvizice. Od barvy vlasů po jizvy.

Kromě podoby a pohlaví máte také na výběr ze 4 hratelných tříd. Ogryn je v podstatě něco jako místní verze tanka, veterán Imperiální gardy to zase umí s puškami na dálku. Zapálený náboženský fanatik je mistr na zbraně na blízko a psyker potěší ty, kdo rádi hrají za magická povolání. Jednotlivé třídy můžete pak dále specializovat na další podtřídy, přičemž každá z nich má jedinečné dovednosti a schopnosti.

Jaké budeme mít zbraně?

Pro váš boj s Chaosem Darktide nabídne tunu smrtících nástrojů, které jsou pro svět Warhammer 40,000 naprostá klasika. Nebude chybět například chainsword či lasguny, ale najdete v něm i autoguny pro nepřetržitou střelbu nebo brokovnice, které mají překvapivě slušný dostřel, a mocný thunder hammer. Veterán začíná s lasgunem, náboženský fanatik zase může používat plamenomet. Ogryn má pak ve své výbavě ripper gun, což je těžká automatická brokovnice, která zároveň slouží jako zbraň pro boj zblízka, protože je na ní bajonet velikosti meče.

zdroj: Fatshark

Proti komu budeme bojovat?

Za vším špatným stojí v Darktide jeden ze čtyř bohů Chaosu: Nurgle. Tomuhle smradlavému pánu nemocí a hniloby postupně roste kult stoupenců. A zdá se, že se jim zjevně velmi daří. Proti vám tak budou stát hordy nakažených zombií, kterým se říká poxwalkeři. Krom nich budete také čelit morem prolezlým psům, plně vyzbrojeným kultistům, ale například i menším morovým démonům zvaným Plaguebearers. A kdo ví, možná se objeví i Chaos Spawn...

Kde se hra odehrává?

Warhammer 40,000: Darktide se odehrává v úlovém městě Tertium na planetě Atoma Prime. Ptáte se, co je to úlové město? Urbanistické peklo plné vysokých věží a temných hlubokých tunelů vedoucí kolmo do země obývají miliardy rozmanitých obyvatel. Od bohatých imperiálních agentů, co si užívají života na vrcholcích věží, až po gangy žijící v temných útrobách města.

Mapy tak potenciálně nabízí velkou variabilitu různých prostředí. Mimo jiné se mezi jednotlivými misemi budete vracet na Mourningstar, inkvizitorskou loď na oběžné dráze. Tam budete shromažďovat nasbírané indicie, spravovat své vybavení, povídat si s NPC a vybírat další mise. Mourningstar bude obývané nejen nehratelnými NPC, ale půjde i o společenské centrum, kde se můžete setkat s ostatními hráči. Zkrátka podobně jako v případě putyky ve Vermintide.

Datum vydání a platformy

Warhammer 40,000: Darktide zahájí 17. listopadu předběžnou betu pro všechny, kteří si Darktide předobjednali na Steamu. Oficiálně hra vyjde 30. listopadu na PC. Později by měla dorazit i pro Xbox, kde se také objeví v rámci předplatného Xbox Game Pass. Oficiální datum vydání pro konzole Xbox ovšem autoři zatím neoznámili. Hra by měla vyjít i pro PlayStation, kvůli konzolové exkluzivitě si ale na tuhle verzi počkáme vůbec nejdéle.