Trailer na Darktide je jedním z nejlepších videí, které vznikly k Warhammeru 40,000

11. 11. 2022 15:10 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Stříhám metr do vydání kooperativní PvE střílečky Warhammer 40,000: Darktide, protože tvůrci ze studia Fatshark u mne už jednou zabodovali svou předchozí hrou Vermintide 2 ze světa starého fantasy Warhammeru. Ale mé srdce patří „čtyřicítce“ a z jeho hloubi vzešla husí kůže, kterou jsem měl při sledování nového traileru na Darktide. Protože za mnoho let vznikla řada videí, mnohá měsíce až roky vytvářená komunitou, jiná herními vývojáři (všichni si čas od času pustíme intro k Dawn of War...) a některá přímo Games Workshopem. Ale Fatshark většinu z nich právě strčil do kapsy.

Video je jednoduše brilantní, technickým zpracováním i atmosférou samotného universa. Drobné detaily jako Astropath, připravující se na cestu Warpem, samotná cesta Warpem, která ukazuje, že mezihvězdné cestování ve Warhammeru 40,000 není nic, nač byste se těšili, protože při selhání Gellarových štítů lodi skončíte jako mutanti nebo krmivo pro démony.

Video funguje i jako velmi rychlý úvod do světa, alespoň pro potřeby hry, protože ukazuje hlavní aktéry a nakonec i čtveřici vojáků, které jsme viděli v úplně prvním traileru.

Upoutávka krásně ukazuje, že coby voják Imperiální gardy (nebo Astra Militarum, jak se teď podle pravidel Games Workshopu Garda nově jmenuje) jste jen maličkým kolečkem v soukolí celé mašinérie Impéria a na bojišti… řekněme, že míra přežití není nejvyšší, pokud se nejmenujete Ibram Gaunt nebo Sly Marbo. Na video nadšeně zareagovala i komunita kolem samotné wargame, a tak vám můžeme předložit trailer, který českými titulky opatřil Captain Konnius.

Warhammer 40,000: Darktide vychází 30. listopadu na PC a s mírným, blíže nespecifikovaným zpožděním i na Xbox Series X/S.