Z traileru na Warhammer 40,000 Darktide musí všichni vzkřiknout: „Sláva Císaři!“

11. 12. 2020 11:17 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Konečně! Konečně se pozornost neupírá jen na protekční mazlíčky v power armorech, případně hrdinné, leč ve velkých létajících katedrálách skryté námořnictvo. Do středu zájmu se dostává kovadlina i kladivo Impéria, neopěvovaní hrdinové, krmivo do nekonečného mlýnku na maso, nejpostradatelnější jednotka vesmíru po gauntech (neplést s hrdinou Impéria Ibramem Gauntem)… Imperiální garda! Tedy, v licenčním newspeaku Games Workshopu Astra Militarum.

Studio Fatshark naposled naplno zabodovalo svým Vermintide 2, které ukázalo, že jde udělat skvělá kooperativní řežba v prostředí fantasy Warhammeru. Nu a pak se rozhodlo, že to samé předvede ve WH 40K. Výsledkem je, nebo spíš bude, Warhammer 40,000: Darktide, který se teď předvedl i s gameplay trailerem.

Jak už jsem velmi stručně naznačil, nehrajete tentokrát za mariňáky, ale kanonfutr z řad Imperiální gardy, a tomu odpovídá i to, komu budete čelit. Připravte se tedy na kultisty a mutanty všeho druhu a počítám, že když se objeví nějaký heretický mariňák, bude sloužit jako boss. V rámci logiky univerza by totiž tuhle čtveřici cokoliv, co jste potkali třeba ve Space Hulku, vymazalo během pár vteřin.

Nutno říct, že ona čtveřice je chytře vybraná. Fatshark se zatím v detailu o jednotlivých postavách nerozepsal, ale i tak se dá hodně odhadovat. V první řadě je tu poručice (?) s power swordem a pravděpodobně nějakou střelnou zbraní, nejspíš klasickým lasgunem.

Vedle ní se tyčí Ogryn, jeden z potomků homo sapiens, které se Impérium rozhodlo vzít na milost a nevyhladilo je jako mutanty či xenos. Jelikož je tahle hora svalů opravdu silná a opravdu hloupá, k dispozici má jednoduchý granátomet („booom!“) a nůž („rippa!“) velikosti meče.

Dalším do party je gardistický veterán, asi seržant, který má k ruce chainsword, vylepšený lasgun s optikou a ne, není to stormtrooper nebo Kasrkin, protože nemá hotshot lasgun.

No a aby se všem správně bojovalo za Císaře a aby Ogryn věděl, jak se navečeřet, poslední do party je kněžka, tedy ženská verze Priesta. Není to obrněná Sister of Battle, není to inkvizitorka, je to prostě jen mizerně vyzbrojená náboženská fanatička, která jde do útoku za řevu litanií a máchání obrovským kladivem.

zdroj: Fatshark

Jak byste u Fatsharku čekali, Warhammer 40,000 Darktide je pořádně brutální a mrtvoly kultistů se kolem hrdinů rychle kupí. Oproti Vermintide 2 má Darktide mnohem temnější atmosféru, protože vydat se do hlubin úlového města plného uctívačů Chaosu jen s trochu ostřejší baterkou a přerostlým nářadím je prostě mnohem děsivější než masakrovat nepřátele pomocí kouzel.

Pokud bude Darktide fungovat v kooperaci stejně dobře jako jeho předchůdce, čekám od něj desítky hodin skvělé zábavy. Už ve Vermintide tvůrci ukázali, že umí správně odlišit jednotlivá povolání a podtrhnout jejich schopnosti a výjimečnost. Osobně se skutečně těším a budu muset najít tři dobrovolníky z redakce, kteří se s nefalšovaným nadšením přidají. Nefalšovaným, říkám!

Warhammer 40,000: Darktide vyjde v roce 2021 na PC a Xbox Series X/S (zmínka o PlayStationu chybí) a nabídne kooperaci pro 4 hráče.