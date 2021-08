Nejčtenější články uplynulého týdne - Diablo II a pozvolný pád Blizzardu

9. 8. 2021 9:23 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Taky doufáte, aby Blizzard nezkazil očekávaný remaster druhého Diabla? Jedné z nejlepších her svého žánru a absolutní legendě. Člověk by si řekl, že na něčem takovém se přece nedá nic zkazit, jenže byl to právě Blizzard, který dokázal, že i remake Warcraftu III jde šíleně zpackat, slušně řečeno. Je to právě Diablo II, které se nám v uplynulém týdnu dostalo na špici nejčtenějších článků týdne a hned v závěsu jsou pak trable Blizzardu, respektive jeho teď už bývalí sponzoři. Každý král jednou padne.

