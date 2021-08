Nová nejlevnější grafika od AMD? Radeon RX 6600 XT přijde na trh 11. srpna za 379 USD

5. 8. 2021 10:25 | Hardware | autor: Jiří Svák

AMD představilo novou grafickou kartu Radeon RX 6600 XT, která se po modelech RX 6900 XT, RX 6800 XT, RX 6800 a RX 6700 XT umisťuje na pomyslný nejnižší stupeň nabídky aktuální generace. AMD kartu pozicuje jako ideální pro Full HD gaming.

zdroj: Foto: AMD

Pokud se vám to zdá v době vzletných frází o 4K / 60 FPS (případně i 120 FPS) jako střelba do prázdna, musím vás upozornit, že rozlišení Full HD je stále nejrozšířenějším zobrazovacím režimem na PC, a to s obrovským náskokem na zbylá rozlišení. Dokladem toho je například pravidelná hardwarová a softwarová anketa Steamu, kde rozlišení 1080p aktuálně vládne s 67% zastoupením. Samozřejmě, anketa vzhledem ke své dobrovolnosti neposkytuje úplně přesný statistický obrázek, ale i kdyby čísla byla o polovinu mimo, stále Full HD s přehledem vyhraje – nejbližší „konkurent“ je totiž rozlišení QHD neboli 1440p s 8,5% pokrytím.

Taková karta je tedy pro AMD příležitostí, jak zaujmout v lukrativním trhu nižší střední třídy, kde se nachází spousta hráčů, co by si rádi zahráli nové nebo nadcházející hry ve vyšší kvalitě, ale nehodlají za grafiku obětovat ledvinu. Zvláště pak v době, kdy i ceny karet střední třídy atakují dvojnásobné částky oproti MSRP. Ale pochybuji, že se AMD cenu karty podaří ukočírovat, po vydání se jistě přihlásí o slovo překupníci, kteří cenovku vyženou do nesmyslných výšin. Nemluvě o distribuci či obchodnících, ti také nemají motivaci příliš zlevňovat.

Radeonka RX 6600 XT je každopádně založena na současné architektuře RDNA 2, stejně jako její výkonnější družky. Oproti nejbližšímu modelu je ale jasně odstupňována nižším počtem výpočetních jednotek i pamětí. Celkově nese 32 CU a 8 GB paměti, zatímco výkonnější Radeon RX 6700 XT má jednotek 40 a paměti 12 GB.

zdroj: Foto: AMD

Co se týče Infinity Cache, nové technologie v rámci architektury RDNA 2, té je na kartě podstatně méně než u vyšších modelů, a sice 32 MB. To je pouze třetinová hodnota oproti Radeonu RX 6700 XT (96 MB), na druhou stranu pro potřeby Full HD hraní by to mělo teoreticky stačit.

Výhodou nové mezipaměti je velmi rychlý přístup k datům, a to i ve srovnání s propustností pamětí GDDR6. Infinity Cache tak slouží jako efektivní kompenzace široké paměťová sběrnice, která sice přináší potřebný výkon, ale je také drahá a energeticky náročná.

Srovnání Radeonů generace 6000

RX 6600 XT RX 6700 XT RX 6800 RX 6800 XT RX 6900 XT Čip Navi 23 Navi 22 Navi 21 Navi 21 Navi 21 Počet CU 32 40 60 72 80 Počet jader 2048 2560 3840 4608 5120 Game boost 2359 MHz 2424 MHz 1815 MHz 2015 MHz 2015 MHz Infinity Cache 32 MB 96 MB 128 MB 128 MB 128 MB Paměť 8 GB

GDDR6

16 GHz 12 GB

GDDR6

16 GHz 16 GB

GDDR6

16 GHz 16 GB

GDDR6

16 GHz 16 GB

GDDR6

16 GHz Šířka sběrnice 128bit 192bit 256bit 256bit 256bit Propustnost 256 GB/s 384 GB/s 512 GB/s 512 GB/s 512 GB/s TDP 160 W 230 W 250 W 300 W 300 W

Radeon RX 6600 XT by měl podle AMD dosahovat výkonu až o 15 % vyššího než konkurenční GeForce RTX 3060. Jde o měření ve Full HD při nejvyšším nastavení detailů, ale je jasné, že AMD uvádí ty nejlepší výsledky, aby představení novinky vypadalo co nejlépe.

Oproti minulé generaci v podobě čipu Radeon RX 5600 XT vychází nový Radeon asi o 40–70 % lépe, alespoň v titulech, které AMD v prezentaci uvedla.

zdroj: Foto: AMD zdroj: Foto: AMD

Bohužel, vyšší bude také nacenění. AMD si Radeonu RX 6600 XT cení na 379 USD, což je v přepočtu i se započtením našeho DPH asi 10 000 Kč. O nástupce výhodného Radeonu RX 5600 XT tak vskutku nejde, ten startoval někde kolem hladiny 7500–8000 Kč. Nový Radeon se navíc chystá vstoupit na trh pouze v nereferenčních provedeních, u nichž se dá očekávat, že se od MSRP ještě dále odchýlí.

S takovou cenovkou je Radeon RX 6600 XT ohrožen GeForce RTX 3060, která bude mít nižší výkon, ale taktéž má nižší doporučenou cenu. A vzhledem k tomu, že RX 6600 XT je dle AMD výkonnostně cca na půl cesty k RTX 3060 Ti, může být konkurentem i tato grafika, která má doporučenou cenovku 11 500 Kč. Osobně se ale obávám, že zmíněný 15% náskok Radeonu nad RTX 3060 bude maximální výkonnostní rozdíl, čímž se výhodnost karty ještě dále zkomplikuje.

Tohle hodnocení platí samozřejmě pouze v kontextu normální situace na trhu. Jak už jsem psal na začátku, po uvedení se karta svému MSRP pravděpodobně ani nepřiblíží, poměr cena/výkon tak bude spíše záležet na aktuálních cenovkách jak novinky, tak i GeForce RTX 3060 (nyní od 15 000 Kč) a GeForce RTX 3060 Ti (nyní od 20 000 Kč).

Jak to nakonec všechno dopadne, se dozvíme 11. srpna, kdy AMD Radeon RX 6600 XT vstoupí oficiálně do prodeje. V tu dobu budou jistě v éteru i nezávislé testy výkonu.