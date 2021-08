Sony chce prodat 15 milionů konzolí do konce fiskálního roku, Ratchet i baseball si vedou skvěle

5. 8. 2021 12:00 | Byznys | autor: Pavel Makal

Společnost Sony včera pořádala pravidelné setkání investorů, na němž došlo k oznámení finančních výsledků za uplynulý kvartál. Dozvěděli jsme se díky tomu řadu zajímavých čísel i nějaké ty plány do budoucnosti.

Co se týče konzolí PlayStation 5, má firma stále v plánu dosáhnout v rámci prvního fiskálního roku prodejů zhruba 15 milionů kusů, což je číslo, jaké ve stejném období zvládl PlayStation 4. V Sony věří, že herní průmysl za poslední dva roky výrazně vzrostl, a to navzdory tomu, že celkový čas strávený hraním oproti loňskému roku poklesl téměř o třetinu. Rok 2020 ale kvůli koronavirové pandemii a lockdownům není pro srovnání úplně optimální, proti roku 2019 je naopak znatelný růst o 18 procent.

V Sony také v rámci kvartálu zaregistrovali pokles prodejů oproti loňskému roku, což je ale dáno především tím, že loni vyšlo The Last of Us: Part II, jedna z nejsilnějších značek, které má firma v portfoliu. Přesto si finanční ředitel Hiroki Totoki pochvaloval úspěch skvělého Ratchet & Clank: Rift Apart, nad očekávání dle něj uspěl i letošní díl baseballové série MLB The Show. Ten vůbec poprvé zamířil mimo platformu Sony a podíval se i na Xbox.

Svůj díl pozornosti získaly i nedávné akvizice. Hovořilo se o pořízení studia Housemarque, které má dál posílit lineup chystaných exkluzivních titulů. Finští vývojáři letos na jaře vydali kritikou skvěle přijatý roguelite bullet hell Returnal. Sony o něm hovoří jako o megahitu, není ovšem jasné, zda se v tomto ohledu míní přijetí kritiky, nebo prodeje. Hra rozhodně necílila na mainstreamové publikum a také relativně odvážné nacenění na 70 eur mohlo prodejům uškodit. Přesná čísla ale k dispozici nemáme.

Kromě toho si v Sony nedávno pořídili nizozemské studio Nixxes, které má dle Totokiho slov skvělou technologii pro portování titulů napříč platformami. Právě tito vývojáři by měli pomáhat ostatním studiím přinášet jejich hry na PC, což je strategie, kterou v Sony zahájili s porty Horizon Zero Dawn a Days Gone a v níž chtějí i nadále pokračovat.

S ohledem na plánovaný odklad Horizon Forbidden West na příští rok nás od Sony letos čekají už jen dvě velká jména, v obou případech jde navíc o Director's Cut verze již vydaných her. Ještě tento měsíc dorazí Ghost of Tsushima vylepšený pro PlayStation 5 a obohacený o nový příběhový obsah. Totéž platí pro Death Stranding. Kodžimovo veledílo dorazí na novou konzoli s dodatečným obsahem už 24. září.