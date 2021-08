Jan Žižka dorazí do Age of Empires II už příští týden. Známe další podrobnosti o české frakci

6. 8. 2021 12:40 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Husiti táhnou do Age of Empires II: Definitive Edition. Táhnou, táhnou a přitáhnou už příští úterý, 10. srpna, což je zatraceně špatná zpráva pro všechny zpropadené papežence s ambicemi přežít aspoň do konce prázdnin. Jan Žižka se blíží. A s ním přijde palcát v katolické lebeni.

Rozšíření Dawn of the Dukes, v němž kromě české frakce dorazí i Poláci, si už teď můžete předobjednat za 10 eur – případně si rovnou předbojednat Age of Empires IV, což způsobí, že nové DLC ke dvojce dostanete zdarma. Nyní je ideální čas to zvážit vzhledem ke skutečnosti, že právě probíhá uzavřená beta čtvrtého dílu, takže pokud jste se do ní sami dostali nebo sledujete dojmy takových šťastlivců, už tušíte, do čeho jdete.

V případě toho, že radši koupíte jenom rozšíření ke dvojce, vězte, že za své dvě stovky nedostanete pouze nové Slovany do skirmishe – součástí DLC jsou i tři plně nadabované kampaně, jedna za Čechy, jedna za Poláky a jedna za Litevce, kteří, chudáci, sami žádnou nedostali, když se do Age of Empires II poprvé podívali pár rozšíření zpátky. Leccos vám prozradí i nový trailer:

zdroj: Xbox

Díky podrobným informacím na oficiálních stránkách nyní známe spoustu dalších podrobností o úterních novopečencích, konkrétně o tom, jaké bonusy a výhody si s sebou přinesou na bojiště.

Češi jsou civilizace zaměřená na střelný prach a na mnichy – ovšem nikoliv v tom smyslu, že by si na nich trénovali mušku. Vypadá to, že husitští kazatelé skutečně budou přesvědčivější než kupříkladu jejich němečtí protějškové. Je to tedy stejná kombinace, jakou se chlubí Španělé, ovšem tam, kde oni sází na rychlé conquistadory na koních, našinci se pomaličku sunou po bojišti v odolných želvičkách jménem válečné vozy. Ty kolem sebe střílejí jak velké dělové koule, tak i menší projektily z ručních zbraní.

Žižkova genialita, kterou zažijeme v české kampani a s níž transformoval obyčejné zemědělce a chudinu v armádu schopnou zlomit páteř železné jízdě Svaté říše římské, je ve hře manifestována ještě jednou unikátní jednotkou. Houfnice, tedy vylepšená verzí bombardy, je efektivnější proti budovám i proti semknutým formacím neopatrných nepřátel.

Co se týče unikátních technologií, Češi mohou ve věku hradů vynalézt vozovou hradbu, což zvýší efektivitu jejich jednotek se střelným prachem. Husitské reformy z imperiálního věku zase vylepšují mnichy a kláštery, i když o další podrobnosti se vývojáři zatím nepodělili.

Polská kampaň sleduje královnu Hedviku, svatořečenou a velmi schopnou. Bude mít k ruce jízdní civilizaci s vylepšenými okřídlenými husary, i když její hlavní unikátní jednotkou je obuch, pěšák s ohromným obouručním kladivem, které z nepřátel serve brnění, a hodí se tak proti těm nejtěžším cílům. Dejte si pozor, Teutoni!

Poláci se taky můžou chlubit unikátní budovou jménem folwark, která nahrazuje farmu a pomáhá vašim políčkům růst lépe a zdravěji. Jejich speciální technologie, Privilegia šlechty a Lechické dědictví, obě posilují jízdní jednotky.

No a abychom si naše info zkompletovali, v litevské kampani si zahrajete za bratry s poněkud asterixovskými jmény Algirdas a Kestutis, což ovšem nejsou kamarádi Teutatise, ale velcí generálové, kteří se potýkali jak s Řádem německých rytířů, tak mongolskou Zlatou hordou.

To jsou tedy všechny dosud známé a podstatné novinky z rozšíření Dawn of the Dukes. Já vám samozřejmě přinesu svoje zhodnocení tohoto pro české stratégy přelomového datadisku a určitě si dáme i LongPlay Žižkovy kampaně, jen bohužel budete muset zachovat trpělivost, neboť jsem si, já blázen, nemoudře vybral dovolenou zrovna na příští týden.

Inu, Žižka taky býval obyčejným žoldákem, než se stal neporazitelným obráncem reformace a koneckonců mu i nějakou dobu trvalo, než získal svůj trademark a přišel o oko. Neboli: Kdo si počká, ten se dočká. A v našem případě se to dokonce snad obejde bez ztráty zrakových orgánů.