Brzo začíná beta Age of Empires IV. Známe i další novinky

4. 8. 2021 13:10 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Age of Empires IV se nám rychle blíží – středověká řež pod taktovkou zkušeného vývojářského studia Relic Entertainment vypukne 28. října. Šťastní vybraní si ovšem vedení rytířských armád vyzkoušejí mnohem, mnohem dřív, a sice už od zítřka.

Pro členy Insider Programu, do něhož se můžete zapsat zde, se otevře možnost zahrát si úvodní tutorialovou misi a skirmish, jak proti AI, tak multiplayerový. Tvůrci chtějí díky betě vychytat bugy, vylepšit matchmaking a otestovat celý systém, zážitek tedy ještě nebude zcela reprezentativní – o tom ostatně vypovídá skutečnost, že z osmi úvodních civilizací si zahrajete jen za čtyři, a to za Angličany, Číňany, Mongoly a Dillíský sultanát. Beta poběží do 16. srpna.

To ale nejsou jediné novinky týkající se Age of Empires IV. Autoři se nám pravidelně připomínají krátkými videi, takovými ochutnávkami, z nichž si můžeme udělat lepší představu, co že nás na podzim vlastně čeká.

Dneska si taková videa můžeme probrat hned tři. První z nich se věnuje lodnímu válečnictví – podceňované složce, která přitom může zvrátit průběh bitvy, buď nějakým pěkným vyloděním, nebo námořní podporou jednotek na břehu.

Ve videu si můžete prohlédnout moc hezké flotily kombinované z různých druhů lodiček. Je samozřejmě otázka, zda se v hotové hře nevyplatí spíš nahromadit desítky identických galér, ale aspoň se budou hezky potápět. Animace lodní destrukce jsou oproti Age of Empires II mnohem pokročilejší.

Další video blíže představuje Abbásovskou dynastii, jeden z osmi základních národů. Uvidíte útoky desítek rozzuřených velbloudů, skvělé to protizbraně, když potkáte cizí jezdectvo. Arabové si taky zjevně rozumí s trebuchety. Záběry ještě odhalují, jak vypadají přístavby Domu moudrosti.

No a nakonec tady máme představení jedné z kampaní – stoleté války za Johanku z Arku. Milá Jožka by sice měla podle historických pramenů cválat spíš se standartou než s kopím, ale jen ať si pár těch anglických psů vlastnoručně pobije aspoň ve hře!

