Nové podrobnosti o next-gen PSVR: 4× vyšší rozlišení, HDR displej, 110° FOV

6. 8. 2021 17:30 | Hardware | autor: Jiří Svák

Novou generaci headsetu pro virtuální realitu už společnost Sony oznámila v únoru, tehdy se ale nepochlubila žádnými podrobnostmi. Něco málo jsme se později dozvěděli o chystaných ovladačích, avšak o samotné náhlavní soupravě a jejích vylepšeních oproti aktuální PSVR nikoliv.

Ticho od Sony trvá i nadále, na povrch nicméně vypluly neveřejné informace z vývojářského panelu, které nám konečně prozrazují alespoň dílčí technické specifikace – pokud tedy přistoupíte na to, že jde stále o neoficiální, nepotvrzené zdroje. S uniklými informacemi na druhou stranu pracují renomované redakce v čele s Digital Foundry, můžeme je tedy brát přinejmenším jako věrohodné.

Další generace PSVR by měla nést displej s celkovým rozlišením 4000 × 2040 px, tedy 2000 × 2040 px pro každé oko. Oproti aktuální PSVR s dvojicí displejů 960 × 1080 px jde o čtyřnásobek obrazových bodů. Rozšířit by se mělo i zorné pole (FOV, field of view) na 110 stupňů z nynějších 100 stupňů. Sony zachová OLED displej, nově by však měl umět zobrazovat i HDR obsah.

Taková konfigurace nese značné nároky na výpočetní výkon, což má next-gen PSVR údajně kompenzovat technologií pro optimalizaci vykreslování mimo přímý pohled uživatele. Systém se v angličtině nazývá foveated rendering a jde v principu o to, že na periferii zorného pole není potřeba vykreslovat v plném rozlišení, protože oko v této oblasti nezaostřuje. Headset tedy použije nějakou formu sledování očního pohledu, zaostřené místo vykreslí plně, zatímco na zbylých částech obrazu ušetří výkon.

Novému PlayStation VR by mělo zůstat kabelové připojení, kdo tak doufal v bezdrátové pohodlí, bude mít pravděpodobně smůlu. Oproti první generaci bychom se ale měli zbavit drátové spleti s adaptéry, protože PSVR „2“ by se měla ke konzoli připojovat jediným kabelem.

Co se vydání týče, podle Sony ho nemůžeme čekat v tomto roce. Report ale naznačuje, že by nové PSVR mohlo dorazit na trh už na začátku roku 2022.