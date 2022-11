Nejčtenější články týdne: Velký návrat třetího Zaklínače

28. 11. 2022 9:05 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Zaklínač se vrací, a to ve velkém stylu. Čtvrtý, respektive příští chystaný díl je sice oznámený, ale vyjde až za několik let, a tak si mezitím budeme muset vystačit s tím, co máme. A to nám CD Projekt zanedlouho trochu okoření vydáním vylepšené verze zřejmě toho nejpopulárnějšího, nejoblíbenějšího a zcela jistě komerčně nejzajímavějšího Zaklínače 3. Nebude se sahat jen a pouze na vizuál, ale svých úprav se dočká i hratelnost. Jak to celé dopadne, uvidíme už za chvíli, každopádně počítejme s tím, že Zaklínač se na „titulní strany“ webů zase na nějaký čas vrací.

