Age of Empires IV prozrazuje plány na novou sezónu. Vrací se favorit z druhého dílu

25. 11. 2022 14:44 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Age of Empires IV je výborná strategie pro všechny, kteří by si chtěli užít designovou filozofii legendárního Age of Empires II v trošku modernějším kabátku (a nestačí jim k tomu Definitive Edition dvojky). Tvůrci ze studia Relic navíc na čtvrtém díle pořád pracují – nedávno přidali dvě nové civilizace, Mali a Osmanskou říši. A teď chystají další vylepšení.

To nejzásadnější je vybalancování systému Landmarks. V novém díle do dalšího věku postupujete tím, že postavíte jednu ze dvou unikátních budov poskytujících konkrétní bonusy, což je velmi pěkný systém nabízející některým frakcím různé herní styly a strategické volby. Akorát bylo nešikovné, že ve velkém procentu případů v podstatě ani nešlo o nějaké velké rozhodování – jeden Landmark byl zkrátka lepší a užitečnější než ten druhý.

Ve čtvrté sezóně začínající v únoru 2023 by se tohle mělo změnit. Dojde k vybalancování i kompletnímu přepracování těch budov, které z dobrých důvodů nikdo neměl rád. Měly by být jednak silnější, jednak působit unikátněji, aby k sobě přilákaly víc zvědavých středověkých stratégů.

Kromě toho ve čtvrté sezóně dorazí taky starý dobrý mód Nomád, kterého jsme se s kamarády něco nahráli ve druhém díle. Jde o to, že nezačínáte klasicky se základní budovou Town Center, místo toho máte jen pár vesničanů rozesetých po mapě. Je tedy potřeba okamžitě najít co nejvhodnější místo ke kolonizaci a vznikají z toho zajímavé zápletky, jako třeba když po deseti minutách s hrůzou zjistíte, že jste si svoje centrum postavili přímo mezi čtyřmi nepřáteli a spojenci vás musí co nejdřív zachránit.

K tomu vývojáři chystají ještě pěknou novou sezónní mapu, lepší uživatelské rozhraní, úpravu minimapy – soupis změn najdete tady. A já pomalu začnu přemýšlet, jestli Age of Empires IV přes Vánoce nenainstalovat, abych vyzkoušel nové národy…

