PlayStation 6 nedorazí dříve než v roce 2027

24. 11. 2022 12:18 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Akvizice Activision Blizzard společností Microsoft ještě stále není dokončená. Odpovědné orgány nadále prošetřují, zda by takovým spojením nevznikla monopolní společnost ohrožující konkurenci, a zatímco spousta velkých společností dala akvizici zelenou, Sony se nadále zuby nehty brání.

Britská vláda mající schválení akvizice na starosti nyní uveřejnila dvojici dokumentů (zde a zde) společností Sony a Microsoft. Dokumenty uvádějí argumenty pro a proti odkoupení Activision Blizzard.

Sony logicky prohlašuje, že akvizice ublíží soutěži, účastníkům průmyslu, inovacím i konzumentům. Microsoft kontruje tím, že takový krok naopak pomůže soutěži mezi firmami, protože trhu dlouhodobě dominuje Sony. Microsoft dokonce přiznává, že hry od studií Sony jsou kvalitnější než ty od Microsoftu, čímž zahanbil nemalé množství svých vývojářů.

Pro nás je důležitá pasáž týkající se omílaného Call of Duty, které je pro Sony největším strašákem. Japonská společnost se totiž obává, že akvizicí by se populární střílečka mohla časem stát exkluzivitou Xboxu/PC, a tím by zásadně utrpěly zisky Sony.

V argumentech Sony zaznívá, že Microsoft nabídl vydávání her ze série Call of Duty na PlayStationu jen do roku 2027, což je prý krátká doba na nalezení náhrady. A teď ta důležitá věta:

„V době, kdy Sony Interactive Entertainment vydá příští generaci konzole PlayStation (což se pravděpodobně stane okolo ----), ztratí přístup ke Call of Duty a dalším hrám Activisionu, čímž bude extrémně zranitelná v oblasti přechodu zákazníků na jinou platformu, čímž by následovala degradace její konkurenceschopnosti.“

Je to trochu krkolomné a bez mučení se přiznám, že anglická formulace mi dala s rozklíčováním skutečného významu docela zabrat, ale vyplývá z toho, že nová generace PlayStationu nedorazí dřív než v roce 2027.

Dalo by se to dokonce chápat tak, že Call of Duty bude na PlayStationu vycházet jen do příchodu nové generace. Jak jste si jistě všimli, Sony v dokumentu dokonce uvádí pravděpodobné okno vydání PlayStationu 6, ale to bylo před uveřejněním začerněno.

Původní PlayStation a PlayStation 2 dělilo šest let, stejně tak dvojku a PlayStation 3, zatímco mezi trojkou a PlayStationem 4 už bylo sedm let a na PlayStation 5 jsme rovněž čekali sedm let. Rok 2027 by tak pro případný PlayStation 6 nebyl vůbec překvapivý.