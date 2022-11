Tipy na vánoční dárky redakce Games.cz: Hardware, merch a to ostatní...

26. 11. 2022 11:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Herní vánoční tipy už máme letos za sebou, dárkový sortiment se ale samozřejmě nevztahuje jen na videohry. Na řadě jsou kandidáti z řad hardwaru, herních doplňků, ale i sortimentu s hrami zdánlivě i zcela nesouvisejícího. Čím dalším můžete letos své blízké geeky, nerdy a další nadšence obdarovat?

Patrik Hajda

Steam Deck

Pokud hodláte někoho opravdu potěšit a nesejde vám na penězích, pak se rozhodně vyplatí zauvažovat nad novou konzolí. Ale proč sahat po těch známých PlayStationech, Xboxech a Switchích, když je tu ještě jedna velmi unikátní varianta?

Steam Deck od Valve je svým způsobem zázračné zařízení, díky kterému můžete hrát naprostou většinu her z knihovny Steamu na cestách. A to včetně novinek jako Elden Ring či Spider-Man, které na přenosném mini počítači mají plnou podporu.

Na výběr je několik edic, přičemž já jsem naprosto spokojený s tou nejlevnější, k níž jsem si přikoupil velkou microSD kartu. Alternativně můžete již existujícímu majiteli Steam Decku pořídit oficiální dock, díky kterému Steam Deck zapojíte do televize a připojíte k němu nejrůznější příslušenství. A co je nejlepší, Valve má zásoby a slibuje dodání do 1 až 2 týdnů, takže Vánoce byste měli v pohodě stíhat.

zdroj: Foto: Valve

Kniha The Art of Mafia Trilogy

Pokud o obdarovávaném víte, že je tak, jako mnozí z nás, milovníkem staré dobré české Mafie, pak je objemný artbook The Art of Mafia Trilogy ideálním dárkem. Není to jen sbírka nejrůznějších skic, ale také zajímavý vhled do vývoje úplně prvního dílu s fotkami tehdejšího týmu, který si s vývojem zjevně užil spoustu srandy a trápení. Po artbooku pro Kingdom Come jde o další pěknou knížku do sbírky.

zdroj: Xzone

Qwertee

Qwertee je obchod s naprosto nepochopitelně nepřehlednými stránkami, na nichž je těžké cokoliv vyhledat. Ale zároveň je to obchod s naprosto luxusními designy triček. Nejsou licencovaná, ale každý v motivech pozná narážky na nejrůznější popkulturní díla z řad filmů a samozřejmě videoher.

Trička jsou opravdu kvalitní a ani po letech aktivního nošení a praní potisky nedegradují. Obchod má velmi často slevy, nabízí trička dostupná jen jeden den, má ale také mikiny, svetry a plakáty. Pokud to nebudete přehánět, bude pro vás přívětivé i poštovné startující na 4 eurech (za osm triček jsem teď platil 12 eur).

zdroj: Qwertee

Alžběta Trojanová

Kniha Piranesi

Piranesi není nejnovější knížka, vyšla poprvé v roce 2020 a v češtině o rok později. Nic to nemění na tom, že je to univerzální dárek, který doporučuju všema deseti. A nejen já. Piranesi sesbíral tunu cen a všechny zaslouženě.

Autorkou je Susanna Clarke, která má na triku fantastický debut Jonathan Strange & pan Norrell. Zatímco předchozí knížka může být pro některé čtenáře trochu náročná na přelouskání (tučná bichle má přes 700 stránek a miliony vysvětlivek), Piranesi je kompaktní příběh, který zvládnete za pár dní.

Je to přesně jeden z těch příběhů, u kterých je lepší nevědět nic a nechat na začátku unášet dějem. Vše je vyprávěné deníkovou formou, odehrává se v originálním prostředí podivného domu plného spousty tajemství, které chcete spolu s hlavním hrdinou rozlousknout.

Poté, co jsem knížku s nadšením odposlouchala na Audible (kde naprosto dokonale odvyprávěná britským hercem Chiwetelem Umeadi), jsem knížku v češtině koupila svojí mámě. Mamka není zrovna milovník fantasy, ale Piranesi sedí přesně na hraně mysteriózna, že si ho užije i dáma, které je přes 60.

zdroj: foto: Motherbooker

Xbox One držák ovladače pro mobilní telefony

Tohle je dost specifický dárek, který se bude hodit jen některým. I tak bych ho ale ráda doporučila, hlavně třeba pro čerstvé rodiče, kteří nemají čas na hraní. Pokud máte doma Xbox série X/S nebo Xbox One, můžete totiž využít služby Xbox remote play. Stačí mít solidní internetové připojení a můžete hrát xboxové hry na mobilu. Třeba když ležíte v posteli, nemáte na nic sílu, televize je v obýváku, takže by klidně mohla být na druhé straně planety, a vy byste rádi vypnuli. Jen prostě není síla na nic. Přesně na tyhle momenty se možnost vzdáleného hraní hodí.

Ovšem musíte mít držák telefonu k ovladači. Tedy, jde to i bez toho, ale všechno je jednodušší, když máte displej obrazovky přicvaknutý k mobilu. Klip stojí pár stovek, ale slibuju, že s ním uděláte radost. Jen nejspíš budete muset objednávat například z Amazonu. České weby jsou s nabídkou trochu pozadu.

zdroj: foto: 8bitdo

Kniha The Art and Soul of Dune

Poslední doporučení taky není nejnovější hit, ale i tady mluvím z vlastní zkušenosti. Tentokrát jsem knihu The Art and Soul of Dune nedarovala, ale naopak jsem ji dostala. A udělala mi fakt ohromnou radost.

Mám art booky ráda. Nejenže je skvělé procházet obrázky jednotlivých návrhů, ale mnohdy mají spousty zajímavostí o kreativním přístupu. A ať už si o loňské Duně od Denise Villeneuva myslíte cokoliv, jasně daný styl se jí upřít nedá.

Stojí tak za to, zalistovat v téhle nádherně provedené knize a přečíst si, jaká rozhodnutí filmu předcházela. Pár českých online obchodů ji navíc stále má v nabídce, takže nemusíte ani zamířit na zahraniční trhy. Jen pozor, kniha vyšla pouze v angličtině, takže by bylo dobré, aby dotyčný obdarovaný aspoň trochu tenhle jazyk ovládal.

zdroj: foto: This is Cool

Šárka Tmějová

Lego

Svou láskou k Legu se nijak netajím. Vlastně se nijak zvlášť netajím ani tím, že mě moc nebaví si vymýšlet vlastní výtvory, ale ráda si sestavím stavebnici přesně tak, jak vypadá na krabici, a pak na ni u nás doma nechám sedat prach na jedné z četných poliček, ale není to zdaleka jediná možnost, jak se slavnou skládačkou můžete naložit. Lego je zkrátka fantastický dárek pro všechny věkové kategorie, pohlaví a vlastně i rozpočty – můžete někoho obdarovat minifigurkou na klíče, ale klidně i gigantickým Millennium Falconem skoro za 22 tisíc.

Abychom se trochu udrželi v herních mantinelech, Tallnecka z Lega z Horizon Zero Dawn pořád ještě seženete, stejně jako celou řadu stavebnic s Mariem, a to jak varianty pro mladší, které se dají různě propojovat, tak i verze pro odrostlejší a pamětníky třeba v podobě ikonické žluté kostky s dvěma tisíci dílků. A pak je tu samozřejmě Minecraft, Star Wars, Marvel, DC a spousta dalších značek, budov, aut... Však vy nejlíp víte, koho a jak chcete obdarovat!

zdroj: Foto: LEGO

Fangamer

Ani v tomhle případě nebudu odkazovat na konkrétní produkt, ale na celý eshop. Nad merchem z Fangameru jsem slintala dlouhá léta, ale ze zámoří kvůli vysokému poštovnému a celním procesům objednávám s velkou nechutí. Proto jsem letos málem bouchala šampaňské, když Fangamer oznámil otevření své evropské pobočky. Při pohledu na ceny v eurech můj úsměv tedy zase trochu povadl, ale když ty věcičky k Hades jsou prostě TAK ROZKOŠNÉ.

V obchodě najdete všechny možné serepetičky od triček přes klíčenky a vinyly až po roztomilé plyšáky, přičemž nikdy nejde o zavrženíhodný typ merche, na který akorát někdo líně nalepil logo. Pokud tedy víte o někom, kdo miluje Undertale, Stardew Valley, ale třeba i Oriho, Dark Souls nebo Hollow Knighta, můžu vám garantovat, že v obchodě Fangameru za úplatu seženete ideální dárek. Který vám navíc do Vánoc stihne i přijít, protože nemusí cestovat přes Atlantik.

zdroj: Foto: Fangamer

Adam Homola

Fitbit Inspire 3

Apple Watch tu máme už řadu let a teď se konečně rozhoupal i Google a dorazily dlouho očekávané Pixel Watch. Leckdo by se tak mohl ptát, proč si v dnešní době vůbec kupovat obyčejný fitness náramek, když může mít chytré hodinky. Inu, ze stejného důvodu, proč si pořád můžete koupit Kindle namísto iPadu. Je to levnější, menší, lehčí, s nesrovnatelně větší výdrží baterie a funkcemi, které na to, co to je, bohatě dostačují. A proto nemůžu nedoporučit maličký a šikovný Fitbit Inspire 3, který toho beztak dělá výrazně víc, než bych kdy potřeboval. Navíc stojí poměrně příjemné dva a půl tisíce a baterka v něm vydrží cca 10 dnů.

zdroj: foto: Fitbit

Pixel Buds Pro

Tady už přitlačíme na cenu, ale taky adekvátně poskočíme v kvalitativní třídě produktu. Svého času jsem nedal dopustit na stará drátová sluchátka od Applu. Jenže doba pokročila a já ještě na chvíli zůstal v minulosti. Do bezdrátových AirPodů, navzdory jejich nepopiratelným kvalitám, se mi nechtělo. Relativně spokojeně si žiju v softwarovém a do jisté míry i hardwarovém ekosystému Googlu, tak proč dráždit hada bosou nohou a trhat zakázané jablko.

Google mé volání vyslyšel a letos vyrukoval s vlastními prémiovými sluchátky Pixel Buds Pro. A ta jsou takřka příkladnou trefou do černého. Perfektně drží, mají parádní výdrž baterie, aktivní potlačení hluku je radost, možnost současného párování s několika zařízeními najednou je praktická a hrají prý velice dobře. Moc to neposoudím, já si na precizní audio nepotrpím. Z většiny si do uší pouštím stejně jen podcasty a audioknihy a ty mi zní dobře. Cena lavírující kolem 6 tisíc už samozřejmě může být menší překážkou, ale já nelituju.

zdroj: Foto: Google

Pokojovka

A do třetice něco jednoduchého, technologiím na míle vzdáleného. Zkuste darovat obyčejnou kytku. Třeba nějakou nenáročnou pokojovku, která oživí každý pracovní stůl. I já, dlouhodobý květinový ignorant, jsem si v rámci posledních dvou let, lockdownů a home officů s nimi spojených koupil krásný kávovník, který mi zdobí místo hned vedle monitoru. Jestli se vám nechce nikam chodit a pokojovkám nerozumíte, zamiřte na web pokojovky.co a zkuste začít tam.

zdroj: foto: Igor Zacharov

Aleš Smutný

Kill Team Starter Set

Však já vás, holomci, k tomu Warhammeru 40,000 dostanu! Nicméně, v uplynulém roku jsem si ověřil, že ta cesta nemusí vést přes vyoperovanou ledvinu, za kterou si pořídíte armádu, ale úspěch slaví kdysi experimentální a nyní plně usazený spin-off Kill Team.

Tam nemáte armádu čítající několik desítek pěšáků, tři tanky či letadla a k tomu haldu kostek, až to všechno začne střílet či sekat. Kill Team je taktická skirmish hra, kde ovládáte tak deset vojáků, takže nestrávíte mládí barvením, jsou k tomu jednoduchá pravidla a umožní vám hned naskočit do sedla Warhammeru 40,000.

Ideální start ve dvou jsou nepřekvapivě Starter Sety, které Games Workshop pravidelně rotuje. Stačí se podívat na jejich stránky a pak si přečíst Ze stolu, kde se Kill Teamu věnujeme a budeme věnovat. A to hlavní: Vstupní investice do Kill Teamu je oproti velké „čtyřicítce“ zcela směšná.

zdroj: Games Workshop

Sběratelské sošky od IronStudios

Se sběratelskými soškami to mám různě, nejdřív jsem je miloval, pak jsem je bral jako lapače prachu a teď se k nim zase vracím. Jen jsem změnil zaměření a místo budování kolekce skrz sběratelské verze her raději rovnou kupuji, co se mi líbí, a hlavně se neomezuji jen na hry. Filmy, seriály, materiálu je tu dost a hlavně si mohu vybírat podle autora, stylu a velikosti. A nebýt omezený na figurku, u které se musím smířit s vizuálem (dívám se na tebe, Cyberpunku!).

V poslední době docela ujíždím na nabídce, kterou mají IronStudios, a to vlastně ve všech popkulturních oblastech. Komiksy na sto způsobů, samozřejmě hry, seriály. Aktuálně si brousím zuby na Peaky Blinders Tommyho a Arthura, kteří vyjdou až příští rok, a obskurnější komiksové kousky, které se nutně nevážou k filmům, ale přímo ke zdrojovým komiksům, často z alternativních spin-offů.

zdroj: IronStudios

Termohrnek Fellow Carter Move

Miluju kafe, piju ho v práci, piju ho pří řízení a ideálně ho piju i při cestách MHD nebo vlakem. Problém je v tom, že když už si kávu udělám doma nebo si ji vezmu s sebou v kavárně, přeprava začíná být, hlavně v tom MHD a jakékoliv veřejné dopravě, logisticky náročná. Jedna ruka musí držet kelímek nebo hrnek a druhá madlo a nedejbože, když potřebujete ruce obě…

Takže začalo moje dlouhotrvající hledání termohrnku, který můžu v klidu vložit do brašny a nesetkat se pak s pohledem na její obsah potřísněný lahodným mokem. A konečně jsem ho objevil! Fellow Carter Move má a) chytrou mřížku, která při pohybech vozidla zabraňuje vyšplíchnutí (prostě je to takový vlnolam… tedy, kávolam), ale hlavně skvěle těsní. Provedl jsem dva oddělené testy, kdy jsem hrnek naplnil kávou, z brašny vyndal elektroniku, hodil tam hrnek a vydal se do práce. Kupodivu, na rozdíl od mnoha konkurenčních výrobků (ano, můj zápisník už opravdu díky nim vypadá jak od kavárenského povaleče), byl životadárný mok udržen uvnitř! Tedy, pořád ho radši zajistím obsahem tak, aby se moc nepřevracel, ale prostě funguje!

Navíc, vnitřek je čistě keramický, což je podle mě pro kávu nejlepší a drží dlouho teplo. Vejde se do držáku v autě a na výběr je dost velikostí a barev. Jediná nevýhoda je, že pokud vám vadí kontakt s kovem, tohle není hrnek pro vás. Vnitřek sice je keramický, ale šroubovací vršek je z kovu, aby se neodřel, takže rty přikládáte ke kovu. Údajně jde dát i do myčky, ale to nehodlám zkoušet. Každopádně, tohle je můj tip na ultimátní cestovní hrnek.

zdroj: foto: Kofio.cz

Pavel Makal

Lego

Jako dítě jsem Lego pod stromečkem nacházel pravidelně, jakmile jsem ale objevil kouzlo počítačových her, šla stavebnice stranou. Po dlouhých letech jsem si ovšem letos na jaře pořídil první set a moje láska k plastovým kostičkám se zase rozhořela naplno, a to navzdory prostorové náročnosti. Navíc díky moderním sadám můžete vyjádřit svou hráčskou identitu a pořídit si třeba krásného Tallnecka z Horizonu, případně hrůzu nahánějícího Bowsera. Za sebe doporučuju Lego Nintendo Entertainment System, kromě konzole a cartridge se hrou se totiž v balení nachází i parádní model retro televize, na jejíž obrazovce s pomocí kličky můžete rozpohybovat poskakujícího Maria. Zenové momenty při skládání kostiček se v současné překotné době velmi hodí.

zdroj: Foto: LEGO

Deskovky

V letošním roce jsem také objevil kouzlo deskovek, především díky skvělé skupině kamarádů, se kterými se k hraní pravidelně scházíme. A i když mi samozřejmě stále chybí Patrikův přehled, už jsem si ve vyzkoušených hrách stačil najít nějaké ty oblíbence.

Na prvním místě musím doporučit Mars: Teraformace, hru, která sice na začátečníka působí skoro až nepřátelským dojmem, jde do ní ale relativně rychle naskočit a po několika partiích už třeba budete schopni porazit i lokálního přeborníka, jako se to povedlo mně.

Kromě Marsu bych vypíchl ještě rozkošný Root, kde skupiny zvířátek bojují o lesní království, a pokud byste chtěli začít zlehka a máte v oblibě spíš karetní hry, pak nemohu nezmínit Munchkin, který zejména fanoušky D&D pobaví vtipnými slovními hříčkami, všechny ostatní pak svižným tempem a možností pěkně pozm*dit protihráče.

zdroj: Vlastní foto autora

Masáž

Nadělte si dárkový poukaz na masáž a nechte si to od sezení u her zhmožděné tělo dát trochu do pořádku. Věřte mi, stojí to za to.

zdroj: Foto: Healthline

Vašek Pecháček

Kniha The Fall of Númenor

Máte ve svém okolí nějakého velkého příznivce J. R. R. Tolkiena, který zvládá angličtinu, a chtěli byste mu udělat radost? Teprve před pár dny vyšla žhavá novinka, The Fall of Númenor neboli Pád Númenoru. Jedná se o kolekci profesorových textů týkajících se Druhého věku Středozemě, které dal dohromady expert na slovo vzatý – scenárista Brian Sibley, který se v roce 1981 stal spoluautorem vynikající rozhlasové dramatizace Pána prstenů pro BBC.

Kniha se týká událostí ve Druhém věku Středozemě, takže pokud byste si chtěli rozšířit přehled o období, kdy se odehrává nový seriál Prsteny moci od Amazonu, tohle je dokonalá příležitost. I kdybyste si třeba jenom chtěli zanadávat, co všechno tvůrci udělali jinak…

zdroj: Foto: Mighty Ape

Pedikúra

Když mi několik přátel nezávisle na sobě říkalo, jak si ohromně užívají proces pedikúry, tedy péče o chodidla, nehty na nohou a vůbec oblast od kotníku dolů, připadalo mi to poněkud bizarní. A taky dekadentní. Co bude příště, paví pera na vyvolávání dávicího reflexu, abychom mohli dále hodovat?!

Jenže pak jsem na Slevomatu viděl slušnou nabídku – a šlo se. A bylo to velice fajn. Přes hodinu jsem si vysedával v křesílku, četl jsem si časopisy, koukal na fotbal a občas nezávazně konverzoval s paní, která se o mě starala. Chvilkami jsem vykvikl, když mě lechtala chodidla, ale celkový dojem byl neuvěřitelný relax. A když jsem se potom nasoukal zpátky do bot, přišlo mi, jako kdybych byl obutý do nějakých měkoučkých mráčků.

zdroj: foto: Slevomat

Magic: The Gathering ve světě Warhammeru 40,000

Spousta lidí má ráda a dodnes hraje karetní hru Magic: The Gathering, ale snad ještě větší spousta ji měla ráda v minulosti a dávno už ji aktivně nehraje. Pokud máte kolem sebe někoho takového, kdo je ještě navíc fanouškem grimdark univerza Warhammeru 40,000, vydavatel Wizards of the Coast si pro vás připravil v podstatě dokonalý dárek – předpřipravené Commander balíčky s touto tematikou.

Není to sice nejlevnější sranda, ale zahrát si Magicy s kartami Necronů, Tyranidů, válečníků Chaosu, případně bránit jenom malililinko fašistické lidské Impérium, to bude pro spoustu nadšenců do sci-fi a fantasy splněný sen. Kdy jindy než na Vánoce si do života pustit zmutované vesmírné mariňáky!

zdroj: Foto: Wizards of the Coast