Nejčtenější články týdne – velký návrat Star Wars

1. 5. 2023 19:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Značka Star Wars to v posledních letech nemá jednoduché. Poslední filmy měly proměnlivou kvalitu, seriály taktéž a počet oznámených projektů co jsou aktuálně v limbu je téměř stejně velký, jako počet těch oznámených a dosud plánovaných. Naštěstí tu máme hry, respektive studio Respawn a jejich Star Wars Jedi. Pár let starý Fallen Order měl své mouchy, ale obecně vzato se velice povedl a nejinak je to i u aktuálního Survivor, který si od Vaška odnesl v recenzi velice spokojenou osmičku. A váš zájem vystřelil recenzi na první místo mezi nejčtenějšími články uplynulého týdne.

Nejčtenější články týdne

Redakce doporučuje

Videa