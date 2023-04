Diablo IV budete moct hrát dlouho, ale má ohraničený konec

24. 4. 2023 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Diablo IV bude bez debat masivní hrou. Activision Blizzard slibuje hutný endgame a dlouholetou podporu, která bude hru oblažovat novým obsahem každé tři měsíce. Kupodivu ale nebude nekonečná a bude mít něco jako opravdový konec.

Přestože obtížnost se bude škálovat i za finální stou úroveň, bude existovat strop završený ultimátním bossem, který má prověřit schopnosti těch nejlepších z nejlepších.

„Diablo IV není navržené pro nekonečné hraní. Obsah, který hra nabídne po úrovni 100, bude sloužit k tomu, abyste si vyzkoušeli, kam až může zajít váš build. V neurčitém bodě, kdy dosáhnete maximální síly vybavení, si budete moci upravit svoji postavu tak, abyste z ní vytěžili i ten poslední ždibíček potenciálu. Jedině pak se budete moci střetnout s finálním bossem, který bude závěrnou zkouškou nightmare verze dungeonů,“ prozradil v rozhovoru pro GamesRadar+ hlavní designér Joe Piepiora.

A že to bude pekelná závěrečná zkouška v pravém slova smyslu. Údajně bude trvat několik pokusů, než se vůbec dostanete do bodu, kdy budete mít alespoň malou šanci porazit nejlepšího z nejlepších. Jestli to tak bude i v realitě, uvidíme. Hráči mají obecně tendence tyto ultimátní zkoušky překonávat velice rychle po vydání.

zdroj: Blizzard Entertainment

„Vrcholný boss je nastavený tak, aby bylo výjimečně náročné jej porazit. Budete muset naprosto rozumět své hratelné třídě, chápat svůj build, mít maximální statistiky, zkrátka to nejlepší vybavení a perfektní znalost souboje jako takového. A pak, možná, budete mít šanci zvítězit,“ popisuje extrémní výzvu Piepiora.

A motivace k překonání této finální překážky? Nebude to loot, protože v ten moment už disponujete tím nejmocnějším vybavením, které Diablo IV nabídne. „Je to o aspiraci. Je to o tom, abyste si řekli: ‚Toto je vyvrcholení mé snahy.‘ Dostanete kosmetické předměty a jiné odměny za vítězství, ale v ten moment to už nebude o výbavě,“ vysvětluje hlavní designér Diabla IV.

Pokračování legendárního akčního RPG vyjde 6. června na PC a obou generacích konzolí Xbox i PlayStation. Majitelé Deluxe edicí se do Diabla IV dostanou ještě o pár dní dříve, už 2. června.