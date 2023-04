Diablo IV před vydáním ještě jednou otevře brány všem hráčům

21. 4. 2023 10:50 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Diablo IV potřetí otevře svou temnou a krvavou náruč a ještě před ostrým vydáním přivítá hráče v otevřené betě. Tentokrát ale s celou řadou novinek, které si vymítači pekelných démonů dosud nemohli osahat. Například gaučový coop, crossplay a cross-progression. Takzvaný Server Slam začne v pátek 12. května v 21 hodin a skončí o 48 hodin později.

Hráči tak budou mít poslední příležitost vyzkoušet si alespoň zlomek toho, co očekávané Diablo IV nabídne, a zároveň tak Activision Blizzardu podat pomocnou ruku v testování zátěže serverů. Zdá se, že se videoherní gigant opravdu chce vyhnout fiasku, který provázel vydání Diabla III, kdy se v den vydání do hry velká část mordychtivých zájemců vůbec nedostala.

Opět bude přístupný prolog a celý první akt, které můžete projít v kůži libovolné hratelné postavy. Úvodní lokace světa Svatyně tedy zase prošlapou boty barbarů, zlodějů, nekromantů, druidů a čarodějů.

zdroj: Foto: Activision Blizzard

Postavy z jakékoliv předchozí bety nebudou přenositelné, stejně tak, jako si nepřenesete svůj charakter ze Server Slamu do plné hry. Svého reka můžete vylevelovat až do úrovně 20 s tím, že pak můžete hrát klidně dál, jen nebudete získávat zkušenosti. Server Slam nabídne takový build hry, který by měl být velice blízký ostrému vydání. To znamená identický drop rate legendárních předmětů, ale hlavně s už zavedenými změnami, jejichž přidání Activision Blizzard avizoval po vyhodnocení předešlých testovacích víkendů.

I tentokrát bude svět brázdit boss Ashava, který se od 18 hodin 13. května bude spawnovat každé tři hodiny. Behemot bude pro postavy 20. úrovně skutečnou výzvou a zkouškou koordinace, optimální výbavy a vycizelované postavy. Poražení šupinatého démona planoucích pekel odmění vítěze unikátním koněm Cry of Ashava. Bude možné také získat speciální předměty z předchozích beta verzí. Veškeré vydobyté odměny získáte při plném vydání Diablo IV.

zdroj: Foto: Activision Blizzard

Diablo IV Server Slam si budete moct opět vyzkoušet na PC, Xboxu Series X/S, Xboxu One, PlayStationu 4 a PlayStationu 5. Hra vychází 6. června. Majitelé deluxe edicí si ji budou moci zahrát o čtyři dny dříve.