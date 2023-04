27. 4. 2023 16:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Recenzi nového dobrodružství Star Wars Jedi: Survivor už si můžete přečíst, dneska vám ale ještě poskytneme nášup v podobě živého hraní na kameru. Vašek a Šárka se vrátí do předaleké galaxie, aby vás seznámili s dalšími osudy mladého Jedie Cala Kestise a jeho statečného boje proti zlému Impériu.

V čem je to stejné? V čem je to lepší? Na co se vlastně máte těšit, pokud sérii ještě neznáte? Na to všechno vám odpovíme dnes od 17:00 na našem YouTube. A rádi si přečteme vaše otázky či názory v chatu!