Nejčtenější články týdne – týden velkých recenzí

Tento týden se nám to hezky sešlo. Vyšly velké recenze na velké hry v čele s novým Assassínem, Forzou i EA Sports F2 24. Našlapaná podzimní sezóna tak pořád pokračuje a o solidní hry není nouze. Bohužel je zrovna v tomhle týdnu nouze o špičkové hry, protože jakkoliv je výše jmenovaná trojice solidní, zábavná a povedená, ani v jednom případě nám tvůrci nevytřeli zrak a nic z toho není vyloženě perfektní. A tak zatímco u Assassin’s Creed Mirage to spíš jen trochu zamrzí, v případě Forza Motorsport nás to vyloženě překvapuje. Mimo jiné i proto, že zrovna tenhle kousek nám zrak nedokázal vytřít ani audiovizuální stránkou.

