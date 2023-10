Podnebí planet ve Starfieldu mělo původně mít daleko výraznější vliv

3. 10. 2023 13:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Při průzkumu mnoha planet hry Starfield můžete narazit na různé podnebné podmínky, které do jisté míry ovlivňují vaší postavu. Patří sem třeba radiace nebo extrémní teploty. Jejich vliv je nicméně opravdu minimální a při vašich toulkách vás příliš nepotrápí. Původně to ale mělo být výrazně jinak.

Šéf Bethesdy Todd Howard v rozhovoru pro podcast Game Maker's Notebook prozradil, že tento systém byl zprvu daleko komplexnější. Podmínky hrály při průzkumu velkou roli a hráč se jim musel přizpůsobit, aby vůbec přežil. Jako příklad uvedl, že postava měla v závislosti na podnebí měnit skafandry, které ji pak chránily třeba před velkým mrazem nebo vysokou radiací.

Tým ale nakonec naznal, že se pro hráče jedná o příliš komplikovaný a nepříznivý systém. Proto původní myšlenku opustil a podmínky na planetách nakonec mají pouze minimální vliv. Howard přirovnal zmírněnou mechaniku k ozvláštnění, o jehož existenci víte, ale na samotném hraní se výrazněji nepodepisuje.

Tvůrce však na závěr řekl, že se jedná o aspekt hry, ke kterému se dost možná v budoucnu ještě vrátí. Smysl by třeba dávalo, kdyby se o podobné survival prvky rozšířil režim New Game+. Otázkou ovšem zůstává, jestli by je fanoušci vůbec chtěli. Ostatně od podobného zážitku je tady spíše No Man's Sky a jeho planety, jejichž podnebí vás bez problémů upeče, zmrazí, otráví či spálí radiací.

Dál se během podcastu mluvilo o výzvách, které skrývá tvoření zajímavých planet, stejně jako o vesmírných soubojích. Šéf společnosti rovněž uvedl, že jednou z nejdůležitějších součástí, na kterou se s týmem zaměřili, byl gunplay. Ten údajně neustále vylepšovali a kdykoliv se objevila nějaká zpětná vazba, snažili se na ní reagovat. Výsledek jejich snah už můžete posoudit sami, ale studio je s ním velice spokojené.

Starfield si zahrajete na PC a Xboxu Series X/S. Titul je též součástí služby Game Pass.