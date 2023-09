Vesmír Starfieldu už prozkoumalo přes 10 milionů hráčů

Do průzkumu tisícovky planet ve stovce hvězdných soustav se od vydání Starfieldu pustilo už více než 10 milionů hráčů. Jde tak o nejúspěšnější start a nejrychleji rostoucí hru Bethsedy. Neznáme ale konkrétní čísla jednotlivých platforem. Starfield totiž kromě Steamu a Xboxu Series X/S vyšel i v předplatném Game Pass.

Thank you to more than 10 million #Starfield explorers for creating the biggest launch in Bethesda history. pic.twitter.com/jklQotDC1N